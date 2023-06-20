Лукашенко робитиме все, щоб сподобатися Кремлю: навіщо дав інтерв'ю Скабєєвій
Напередодні самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. Традиційно, воно вразило своєю абсурдністю.
Подейкують, що диктатор сам запросив її з Москви, за домовленістю із самим Путіним. Про це 24 Каналу сказав білоруський опозиціонер Павло Латушко.
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Працює на росіян
Лукашенко перебуває у пропагандистському угарі. Його думки несистемні, хаотичні, вони переплітаються і заплітаються у незрозумілий клубок. Він та людина, яка постійно зливає інформацію. Це найненадійніший партнер навіть з точки зору проведення якихось конфіденційних.
Зараз він постійно посилається на якість високопоставлені зустрічі із західними політиками. Наскільки я розумію, він намагається злити візит керівника розвідки Франції, який відбувся раніше. У нього не тримається язик за зубами, у цьому й проблема. Але все, що говорить Лукашенко, слід "ділити на два", – наголосив опозиціонер.
Усе, що відбувалося зі Скабєєвою, це внутрішньопропагандистська історія. Росіянам потрібно показати, що він "свій", і вони мають у це повірити.
Якщо росіяни не вірять, що "він наш", виникає питання: "А навіщо тоді нам Лукашенко у Білорусі?"
Річ у тім, що, прийнявши ядерну зброю на території Білорусі, Лукашенко дуже сильно підставився. Він виконав майже усе, що потрібно Росії. Замінити його Путіну сьогодні значно простіше. Є ядерні бази, можна ввести війська під претекстом охорони й захисту, скасувати Лукашенка і поставити більш лояльних людей.
Сьогодні Лукашенко втратив повну суб'єктність. Він не буде вимовляти нічого в інтересах Білорусі, він буде вимовляти все в інтересах Кремля. Він робитиме усе, щоб сподобатися Кремлю, наскільки це можливо. Більше, ніж необхідно, лизатиме їм п'яти,
– запевняє Латушко.
Зараз білоруський диктатор працює на російську аудиторію. Крім того, це був посил Заходу, щоб той злякався.
"Захід справді "злякався" – ручки трясуться, не знає, що й робити. Як у нас кажуть: "Ховайся в бульбу!". Ховаються в картоплю, бо усі злякалися Лукашенка", – жартує білоруський опозиціонер.
Що відомо про візит Скабєєвої до Білорусі: коротко
- Лукашенко та Скабєєва зустрілися у Білорусі. Пропагандистка поставила диктатору кілька абсурдних запитань і отримала такі ж абсурдні відповіді. Так, старий маразматик почав фантазувати про "колосальні втрати ЗСУ" під час контрнаступу.
- За словами божевільного, Україна начебто втратила вже 40 тисяч військових. Окрім того, йому примарилися 100 тисяч поранених військових української армії.
- Кремлівська підстилка мовчки кивала, мабуть, від усвідомлення, що білоруський лідер говорить повну маячню.
- На фантазії Лукашенка відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк наголосив, що заяви хворого не мають нічого спільного з реальністю.
- "Усе, що публічно каже суб'єкт Лукашенко, оцінюючи, зокрема, події в Україні, до реальності жодного стосунку не має. Швидше це стосується сфери бородатих і несмішних анекдотів. Не гайте часу на оцінювання політичних стендапів не/політичного суб'єкта", – відзначив радник ОП.