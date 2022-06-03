Лукашенко розуміє наслідки, – Веніславський відповів, яка ймовірність наступу військ Білорусі

Вчора, 2 червня, з’явилась інформація, що Білорусь знову перекинула до кордону з Україною військову техніку. Водночас ймовірність наступу білоруських військ залишається такою ж, як і була.

Про це 24 каналу повідомив народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він зазначив, що ймовірність загрози втягнення Білорусі в повноцінну суходільну війну з Україною зараз дуже низька.

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Маневри Лукашенка

Олександр Лукашенко розуміє наслідки та небезпеку таких рішень і дій. Утім, одночасно він розуміє, що Росія з точки зору економіки й фінансово-економічних можливостей є для нього пріоритетом №1, який забезпечує його країну та населення, підтримує рівень життя,

– зауважив Веніславський.

За його словами, саме тому в самопроголошеного президента Білорусі немає іншого виходу, окрім таких маневрів. Так він демонструє, що нібито виконує накази президента Росії Володимира Путіна.

"Однак, на мою думку, зараз це обмежується лише демонстрацією того, що на території Білорусі відбуваються якісь маневри", – підкреслив радник.

Ймовірність наступу Білорусі на Україну

Він зазначив, що проведення на території Білорусі злагодження різних видів військ, командно-штабних навчань та створення нових оперативних командувань мають продемонструвати, що білоруси готові. Також так вони стримують значну частину українських військ, які перебувають в західних областях України – Волинській, Рівненській та частково Житомирській.

Зараз ймовірність наступу Білорусі я оцінюю, як невисоку,

– підсумував Веніславський.

Веніславський відповів, яка ймовірність наступу військ Білорусі: дивіться відео



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