Чи справді Лукашенка госпіталізували в Москві: кортеж диктатора помітили у Мінську

Після візиту самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка у ЗМІ з'явилася інформація про те, що диктатора нібито госпіталізували. Однак білоруські активісти не підтверджують цієї інформації.

За даними білоруських партизанів, кортеж Лукашенка ще увечері 25 травня помітили у Мінську. Тому, ймовірно, диктатора не госпіталізовували.

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Що там зі здоров'ям Лукашенка

За даними білоруських партизанів, Алєксандр Лукашенко 25 травня одразу ж повернувся до Мінська. Після цього кортеж диктатора помітили у столиці на шляху до його резиденції.

Тому цілком ймовірно, що чутки про госпіталізацію диктатора у Москві можуть бути неправдивими.

Лукашенко і проблеми зі здоров'ям