Зеленський каже, що Лукашенко вибачався за агресію: у Білорусі відреагували

Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому телефонував Лукашенко. Білоруський лідер тоді вибачався, що його країна бере в цьому участь, але він цього не може змінити.

У інтерв'ю Фрідману Зеленський згадував вибачення Лукашенка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські пропагандистські ЗМІ.

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Що кажуть у пресслужбі Лукашенка

За словами прессекретарки Лукашенка Наталії Ейсмонт, розмова президентів Булорусі та України відбулася лише завдяки емоційній реакції молодшого сина Лукашенка Миколи. У нього в телефоні був особистий контакт Зеленського.

У пресслужбі заявили, що у дзвінку Лукашенко хотів попередити, що саме Зеленський бере відповідальність за смерті людей на території України. Самопроголошений президент Білорусі закликав Зеленського сісти за стіл переговорів, що той і зробив.

Факт вибачень у пресслужбі рішуче заперечили.

Жодних вибачень президент Білорусі Зеленському не адресував, з тієї простої причини, що вибачатися нам нема за що,

– підкреслила Ейсмонт.

Нагадаємо, Президент Зеленський розповів в інтервʼю подкастеру Лексу Фрідману, що розмовляв телефоном з Лукашенко через кілька днів після початку повномасштабної війни. Тоді, за словами Зеленського, Лукашенко вибачався, що російські ракети летять з території Білорусі і він не має над ними контролю. Лукашенко також відмовляв Зеленського чинити опір Росії. У відповідь український президент назвав лідера Білорусі таким самим вбивцею.