"Україна все одно буде наша": Лукашенко видав нову порцію маячні

Олександр Лукашенко зустрівся з представниками трудового колективу й будівельниками Білоруської АЕС. Не обійшлося без чергової порції маразмів.

Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Тим часом самопроголошеному президенту Білорусі примарилося, що вона "нікому не потрібна".

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Україна все одно буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Заворушка на Близькому Сході... Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: "Володя, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть". І що відбувається?,

– видав маячню Лукашенко.

Він додав, що США начебто це "сто років не треба". Вочевидь, Лукашенка забанили у гуглі, й він не прочитав, що лише у США анонсували допомогу Україні на 425 мільйонів доларів.

Далі Лукашенко помарив про "наш регіон" та про те, як Європа сама прийде до Росії. Окрім того, самопроголошений президент Білорусі зізнався, що коли дивиться на західних політиків, "іноді хочеться плакати". Вочевидь, він заздрощів. Що ж Лукашенку саме час змиритися з реальністю, у якій ні він, ні його заяви нікому не потрібні.