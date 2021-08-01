Лукашенко видав заміж найстаршу онуку: що відомо про наречену

Самопроголошений президент Білорусі відгуляв весілля. Лукашенко видав заміж найстаршу онучку – 23-річну Вікторію.

Новину повідомив офіційний телеграм-канал диктатора. Щоправда, на фото поскупились: опублікували лише одне – з нареченими та, звісно, Лукашенком.

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На весілля запросили 70 гостей

У ЗМІ зазначили, що свято відбулось у колі найближчих друзів та родини. Таким чином, інформація, яку поширили раніше, – про 400 гостей – неправдиве. Адже максимум, який вміщає ресторан, – сотня запрошених.

На весілля Вікторії та її чоловіка, ім'я якого не повідомляють, прийшло 70 осіб.

Вікторія Лукашенко на випускному в 11 класі / Фото Euroradio

Лукашенко з сином та внуками / Фото Naviny

Що відомо про наречену