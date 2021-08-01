Лукашенко видав заміж найстаршу онуку: що відомо про наречену
1 серпня 2021 , 17:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Пул Первого"
Самопроголошений президент Білорусі відгуляв весілля. Лукашенко видав заміж найстаршу онучку – 23-річну Вікторію.
Новину повідомив офіційний телеграм-канал диктатора. Щоправда, на фото поскупились: опублікували лише одне – з нареченими та, звісно, Лукашенком.
Раніше Лукашенко відмовився від частини повноважень
На весілля запросили 70 гостей
У ЗМІ зазначили, що свято відбулось у колі найближчих друзів та родини. Таким чином, інформація, яку поширили раніше, – про 400 гостей – неправдиве. Адже максимум, який вміщає ресторан, – сотня запрошених.
На весілля Вікторії та її чоловіка, ім'я якого не повідомляють, прийшло 70 осіб.
Що відомо про наречену
- Вікторія Лукашенко народилась у 1998 році.
- Вона – дочка старшого сина Олександра Лукашенка – Віктора. Він зараз очолює Національний олімпійський комітет.
- Загалом у диктатора – семеро внуків.
- Відомо, що Вікторія пробувала сили в кіно, а також була студенткою Білоруського державного університету, факультету міжнародних відносин.