Лукашенко у відповідь ввів санкції проти західних країн

Олександр Лукашенко ввів контрсанкції проти низки країн. Указ "Про застосування спеціальних заходів" сампопроголошений президент Білорусі підписав 30 березня.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка. Рішення президента означає запровадження обмежень проти тих держав, які раніше ввели санкції проти Білорусі.

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Документ прийнято з метою забезпечення і захисту національних інтересів Республіки Білорусь,

– мовиться у повідомленні.

Указ передбачає:

введення заборони на ввезення в країну окремих категорій товарів;

заборону на імпорт послуг, які виконують юридичні чи фізичні особи держав, що ввели санкції щодо білоруських громадян.

Наразі адміністрація Лукашенка не вказала конкретні прізвища чи назви компаній, проти яких Білорусь ввела санкції.

"Конкретний перелік товарів, робіт (послуг) і за необхідності іноземних юридичних та фізичних осіб буде встановлено Радою Міністрів", – вказано на сайті самопроголошеного президента.

Що цьому передувало