Саме тому випрошував у Путіна ядерну зброю: чого дуже боїться Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко задоволений через розміщення на території країни російської ядерної зброї. Він вважає, що це захистить від ймовірної спроби повалити його режим.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер, керівник "Білого легіону" Сергій Бульба. За його словами, Лукашенко усвідомлює неминучість перемоги України та вважає, що згодом білоруські добровольці прийдуть по нього.

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Лукашенка налякали російські добровольці

Бульба вважає, що рейд РДК у Білгородській області справив велике враження на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Він зрозумів, що білоруські добровольці, які воюють на стороні України, можуть надихнутись операцією РДК та повторити це у Білорусі.

"Лукашенко розуміє, що на нього чекає. Саме тому поїхав канючити ядерну зброю в Путіна. Він думає, що це допоможе йому оборонятись від України і Польщі. Він живе в парадигмі, що на нього і на Білорусь нападуть", – зазначив опозиціонер.

Білорусь думає, що на неї нападе Польща

Керівник "Білого легіону" розповів, що білоруське вище військове командування з самого початку незалежності розглядало Польщу, як ймовірного військового противника. Спочатку до цього ставились не серйозно, але через деякий час ця пропаганда настільки вкоренилась, що тепер усі вважають напад Польщі чи України, або обидвох одразу – неминучим.

Він розуміє, що Україна перемагає і потім захоче піти на територію Білорусі – зачищати країну від режиму пособника агресора. А ядерна зброя – це та річ, яка дарує йому надію на майбутнє,

– додав Бульба.

Як Лукашенко отримав ядерну зброю