Поганий Захід, пропозиція "перемир'я" і "ядерні пожежі": Лукашенко виступив перед білорусами

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко звернувся до білоруського народу з посланням у п'ятницю, 31 березня. Чималу частину свого виступу білоруський диктатор присвятив російській війні проти України.

Головні тези Лукашенка цитують білоруські ЗМІ. Під час виступу він неодноразово наголошував на важливості "перемовин".

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Страшилки про "третю світову" та "унікальний" шанс для перемовин: головні тези з виступу Лукашенка

Як передають білоруські пропагандистські ЗМІ, послання Лукашенка тривало рівно 3 години. 24 Канал зібрав головні тези з виступу білоруського диктатора:

"Російськими військами у Білорусі керує президент Білорусі".

​Лукашенко заявив, що повністю контролює ситуацію в Білорусі. Зокрема й російські війська, що перебувають на території країни.

Не треба лякати людей, що тут Путін захопив Білорусь. Я керую цими військами, що перебувають на території Білорусі,

– заявив самопроголошений президент.

Доволі цікаве твердження, враховуючи той факт, що саме з території Білорусі часто наносяться ракетні та дронові удари по Україні.

Країни НАТО "готують вторгнення в Білорусь, щоб знищити її".

Лукашенко вкотре марив "наступом Заходу на Білорусь" та залякував населення байками про те, що їх хочуть знищити. Замість того, щоб хоч якось аргументувати свої висловлювання, самопроголошений президент лиш заявив, що "прийде час і всі про все дізнаються".

Прийде час, я вам розповім про це все. Сьогодні не час, триває копітка закрита робота,

– спробував виправдати свої слова Лукашенко.

Зараз "найкращий час для перемовин", іншого такого не буде.

​Значну частину звернення Алєксандра Лукашенка зайняли доводи про те, як "необхідно" Україні негайно провести перемовини з Росією. Мовляв, такого "унікального" шансу вже не буде.

В хід пішли традиційні залякування про "могутність росіян" та вигадки про те, що нібито "українські військові вже не хочуть воювати". Водночас щодо контрнаступу ЗСУ Лукашенко видав, що все марно й Україні не вдасться повернути окуповані території.

Жодного у контрнаступу успіху не буде. Наступати завжди складніше, ніж оборонятися. І Росія має все, щоб відбити будь-який контрнаступ. Будь-який,

– спробував переконати у своїй правоті Лукашенко.

Світ на межі третьої світової з "ядерними пожежами".

Щоб остаточно залякати присутніх, самопроголошений президент Білорусі вирішив нагадати про ядерну зброю. Мовляв, на горизонті "вже видніється третя світова з ядерними пожежами".

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Як зазначали раніше білоруські ЗМІ, захід Лукашенка мали відвідати понад 2,5 тисячі осіб. Серед них: