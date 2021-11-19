Лукашенко визнав масові побої затриманих на протестах у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що силовики били затриманих людей. Мовиться про масові арешти демонстранів, які здійснювала влада під час протестів у країні.

Це трапилось, коли журналіст показав Лукашенку відео, на якому видно побиття після перебування в СІЗО. Визнав насильство Лукашенко у інтерв'ю.

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Лукашенко визнав побиття людей

Під час розмови журналіст показав Олександру Лукашенку кадри, на яких видно, що люди після перебування в слідчому ізоляторі в Мінську виходили з синцями та іншими слідами тортур.

Добре, добре, я визнаю це, я визнаю це,

– сказав Олександр Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі додав: "У СІЗО на Окрестина людей били. Але були побиті й міліціонери, і ви цього не показали".

До речі, Лукашенко відзначався заявами щодо захисту силовиків та подяк їм. Наприклад, у 2020 році заявив, що силовикам ОМОНу "не можна дорікати, бо вони захистили країну від бліцкригу". Він додав, що тоді владі нібито "вдалося відстояти країну".

Масове побиття людей під час протестів в Білорусі: коротко