Путіну не вигідно змінювати Лукашенка: російський ексрозвідник назвав причину

Після появи Лукашенка на параді у Москві 9 травня стали активно поширюватися чутки про те, що він хворий. Серед версій – те, що його могли отруїти під час поїздки в Росію. Однак насправді Лукашенко влаштовує Путіна.

Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ СРСР і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Водночас він не виключив, що у Лукашенка справді є якісь проблеми зі здоров'ям, оскільки той уже немолодого віку.

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Лукашенко грає комедію

Жирнов вважає, що це гра Лукашенка, тому що йому не хотілося їхати в Москву на святкування 9 травня. Тому він вигадав відмазку – погане здоров'я. Але Путін натиснув йому на слабкі місця й таки змусив приїхати.

Але оскільки Лукашенко до цього говорив, що у нього погане здоров'я, значить, він змушений був продовжувати грати цю комедію Путіну,

– сказав Жирнов.

Він зауважив, що всі звернули увагу на те, що, щойно Лукашенко повернувся до Мінська, то, хоч і сказав, що втомився і відправив замість себе виступати міністра оборони, проте мав уже бадьоріший вигляд. Історія ж із перебинтованою рукою нічого не говорить.

На думку ексагента КДБ, Лукашенко грає на цій історії, тому що зараз, коли він просто вирішив не виходити на камери – всі одразу заговорили про те, що він при смерті.

І це, зауважив Жирнов, цілком влаштовує Лукашенка. У подібну іграшку свого часу грався Брежнєв останні 5 років перебування при владі – щоразу лягав у лікарню, а змовники, які були довкола нього, думали, що той скоро помре й не чіпали його.

Водночас він не виключає, що у Лукашенка справді є якісь проблеми зі здоров'ям, оскільки самопроголошений президент Білорусі вже немолодого віку.

Жирнов прокоментував версію про отруєння Лукашенка у Москві: дивіться відео

Лукашенко влаштовує Путіна

Однак ексрозвідник відкидає версію про те, що Путін хотів "прибрати" Лукашенка. Адже для цього главі Кремля не потрібно було викликати його в Москву, а краще було зробити це в Білорусі.

Лукашенко його влаштовує, тому що Путін консерватор. І він завжди знає, що краще продовжувати грати в іграшки з Лукашенком, якого знає вже 23 роки,

– сказав Жирнов.

Він додав, що Путін сам є прикладом того, як ставлять нову людину, думаючи, що той буде слухняною іграшкою, проте він стає абсолютно незалежним. Адже сім'я Єльцина теж вважала, що Путін слабкий політик і виконуватиме всі її накази. А Путін через рік – два почав закручувати гайки й став не залежним політиком.

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