Лукашенко запевнив Зеленського, що по Україні з Білорусі "не битимуть"

У Володимира Зеленського відбулась телефонна розмова з Олександром Лукашенком.

Самопроголошений президент Білорусі запевнив Зеленського, що по Україні з Білорусі "не битимуть", передає 24 канал. Про це український президент розповів у зверненні 27 лютого.

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"У мене відбулась телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним 2 роки. А сьогодні я говорив з ним дуже предметно", – заявив Зеленський.



Глава держави зазначив, що пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення.

Я не хочу, щоб ракети, літаки і гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому,

– наголосив президент.

І додав, що його завдання як президента – захистити нашу державу. Він переконаний, що українці це побачили протягом цих жорстких останніх днів, відколи Росія напала в Україну.

Інші обіцянки Лукашенка

Нагадаємо, що українсько-білоруському кордоні о 17 годині стартували переговори між Україною та Росією.

Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

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