У Лукашенка нова посада – особистий поштар Путіна

Лукашенко заявив, що Білорусь і надалі залишатиметься плацдармом для російського нападу на Україну. Однак білоруська армія братиме участь в російській агресії тільки, якщо українські війська перейдуть білоруський кордон. Такі заяви Лукашенка не варто сприймати буквально.

Путін і Лукашенко самі собі придумають привід

Самопроголошений президент Білорусі, як і його кремлівський спонсор Владімір Путін, готовий до будь-якої провокації, яка стане виправданням участі військових Білорусі у російській агресії проти України.

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Тобто, якщо Путін і Лукашенко під час своєї чергової зустрічі схвалять рішення про те, що білоруські військові готові взяти участь у війні, то їхні спецслужби влаштують провокацію. Просто російських або білоруських військових одягнуть в українську військову форму і скажуть, що українські підрозділи перейшли кордон.

Мовляв, Україна загрожує Білорусі, а єдиний вихід для Лукашенка – схвалити рішення про участь його військових у війні проти України.

Лукашенко кличе Байдена в гості

Однак набагато цікавішим є заклик білоруського політика до американського президента Джо Байдена прибути до Мінська. Мовляв, там можна організувати тристоронній саміт, на якому будуть присутні Байден, Путін і жалюгідна маріонетка Лукашенко.

Білоруський політик сказав, що з Росією можна досягти "неймовірного", однак для цього цивілізований світ має робити кроки на зустріч Путіну. Ці слова Лукашенка, які точно узгоджені з його московським покровителем, ще раз свідчать про те, що Путін готовий до певного перемир'я.

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Воно забезпечило б йому можливість зібрати нові сили проти України для остаточного вирішення "українського питання", яке залишається головною політичною метою Путіна. Водночас Лукашенко у виживанні диктаторського режиму Путіна вбачає своє власне виживання.

Якщо теоретично уявити зустріч Байдена і Путіна в Мінську – тільки неясно для чого їм потрібен Лукашенко, але це вже питання до білоруського правителя та його завищеної самооцінки, – то Путін вимагав би від Байдена визнання так званих "територіальних реалій".

Тобто Україна та світ мають визнати російськими всі окуповані українські території. Російський диктатор готовий до перемир'я лише на умовах порушення міжнародного права, і коли Україна відмовиться від вступу в НАТО.

Коли Україна може говорити про мир

Заклики до цього перемир'я зараз звучать від всіх агентів впливу Росії на Заході. Ми бачимо, як в американських та європейських медіа з'являються заклики, в яких підкреслюють, що "насправді війну ніхто не може виграти", що Росію "не можна" перемогти, а тому з диктатурою Путіна потрібно домовлятися. Мовляв, слід зменшити військову допомогу Україні, щоб у такий спосіб створити у Путіна враження, що цивілізований світ готовий йти на зустріч його агресивним вимогам.

Тепер у ролі такого поштаря для Байдена використовують ще одну путінську маріонетку – жалюгідного Лукашенка. Очевидно, що Байден не погодиться на ідею зустрічі з Путіним, а тим більше з Лукашенком. Це постріл в нікуди.

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Цивілізований світ не сприйматиме це до того часу, поки Росія не усвідомить, що мир можливий тільки на умовах повного виведення своїх військ з України, обговорення репарацій та вступу України до НАТО.

Лише коли український народ буде впевнений, що Росія зруйнується в разі ще однієї війни проти України, можна говорити про якесь закінчення війни. Поки Путін не усвідомить, яким насправді може бути зміст домовленостей, війна буде продовжуватися. Ніякі пропозиції Лукашенка і його погрози залучити власну армію до війни не змінять цієї очевидної для цивілізованого світу ситуації.