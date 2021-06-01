Лукашенко заявив про підготовку авіарейсу з Мінська в окупований Крим

З Мінська можуть запустити рейс в окупований Крим. Відповідне питання Олександр Лукашенко вже обговорив з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.

Диктатор поскаржився, що Україна закрила небо для Білорусі. Він переконує, що його фактично змусили шукати шляхи, як потрапити на півострів.

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"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій в Криму, в Місхорі, туди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини – через Україну", – зазначив Лукашенко.

Й додав, що білоруси по-різному добиралися на півострів – поїздом, автомобілем, літаком. "Зараз закрили небо. Я Путіну сказав подумати, як нам потрапити в Крим", – пояснив він.

Питання поки ще обговорюють з Росією

За словами диктатора, Білорусь та Росія наразі обговорюють питання про відкриття авіарейсів до Криму. Компетентні відомства вже отримали відповідні доручення.

Я думаю, тут не буде проблем. Закрили небо, ну що ж. Є й більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити в Крим,

– підкреслив Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі наголосив, що коли президентом України був Петро Порошенко, він нібито питав його про те, як потрапити у Крим.

"Він казав, що тільки через Україну". Я кажу: "Зрозумів". Сьогодні я б хотів запитати Зеленського: а як при бажанні полетіти до Криму? Тільки через Росію", – підсумував він.

Лукашенко про рейс в окупований Крим: дивіться відео

Зазначимо, що Україна закрила пряме авіасполучення з Білоруссю від опівночі 26 травня. Це рішення – відповідь на інцидент з посадкою літака Ryanair у Мінську.