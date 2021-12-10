Лукашенко заявив про запобігання 10 терактам за рік і звинуватив Україну
Джерело:БЕЛТА
Олександр Лукашенко заявив, що 2021 року у Білорусі нібито запобігли 10 спроб здійснити теракти в країні. За словами самопроголошеного президента, їх планували здійснити ті, хто перебувають під заступництвом інших країн, зокрема й України.
Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю турецькому TRT. У нібито злочинних діях він побачив "слід" не лише України.
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В інтерв'ю білоруський лідер звинуватив США у тиску на Білорусь.
За цей рік було 10 спроб здійснення терористичних актів проти людей, проти підприємств і проти військових об'єктів. З боку наших втікачів, які сьогодні знаходяться під дахом Польщі, Литви та України,
– зазначив Лукашенко.
Що Лукашенко раніше говорив про Україну
Це вже не перша заява Лукашенка щодо причетності України до заворушень на території Білорусі.
- Під час пресконференції на честь річниці виборів самопроголошений президент Білорусі заговорив про визнання окупації Криму. Він заявив про те, що окупований український півострів Крим нібито є "російським". Крім того, він висловив бажання навідатися туди.
- Нещодавно Лукашенко сказав, що мігранти на польсько-білоруському кордоні нібито отримували зброю контрабандою з України. За його словами, це для того, щоб спровокувати конфлікт з Польщею.
- Також Лукашенко вступився за Росію, на яку нібито повісили ярлик, що та планує напад на Україну. За його словами, зробили це країни Заходу.