Лукашенко заявив про запобігання 10 терактам за рік і звинуватив Україну

Олександр Лукашенко заявив, що 2021 року у Білорусі нібито запобігли 10 спроб здійснити теракти в країні. За словами самопроголошеного президента, їх планували здійснити ті, хто перебувають під заступництвом інших країн, зокрема й України.

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю турецькому TRT. У нібито злочинних діях він побачив "слід" не лише України.

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В інтерв'ю білоруський лідер звинуватив США у тиску на Білорусь.

За цей рік було 10 спроб здійснення терористичних актів проти людей, проти підприємств і проти військових об'єктів. З боку наших втікачів, які сьогодні знаходяться під дахом Польщі, Литви та України,

– зазначив Лукашенко.

Що Лукашенко раніше говорив про Україну

Сам Лукашенко раніше пояснив, що вони з Путіним "рідні брати". Олександр Лукашенко каже, що вони із Володимиром Путіним "бачать однаковими очима цей світ".

Це вже не перша заява Лукашенка щодо причетності України до заворушень на території Білорусі.