Там вже нема тієї війни, – Лукашенко заявив про "заслуги" Мінська у переговорах по Донбасу

Олександр Лукашенко заявив, що саме у Мінську перемовини щодо Донбасу дали результат. Мовляв, у білоруському місті вдалося "зупинити повномасштабну війну" на Сході України.

Про "заслуги" Мінська у переговорах по Донбасу самопроголошений президент Білорусі розповів 9 серпня під час "Великої розмови з президентом".

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Лукашенко про "важливість" Мінська у питанні Донбасу

Тут, у Мінську була призупинена повномасштабна війна на Донбасі. Так, там пострілюють. Але там немає тієї війни, яка була в Дебальцевому та донецькому аеропорту,

– зазначив самопроголошений президент.

Він додав, що тоді начебто казали, що Білорусь – саме те місце, де потрібно шукати мир. Однак не уточнив, хто саме це казав і коли.

"Причетність" українців до протестів у Білорусі

Перемовини з Росією ні в Мінську, ні в жодному іншому місті не дають результатів, бо окупанти постійно порушують всі домовленості. Під час засідання ТКГ у режимі відеоконференції вдалося домовитися про припинення вогню з 27 липня 2020 року. Тоді бойовики й справді певний час менше гатили по українських позиціях. Однак згодом атаки збільшилися, а навесні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів та на окупований Крим техніку та військових.

Також Лукашенко спробував звинуватити у протестах у Білорусі "бандерівців з тризубцями".

Треба було починати (діяти білоруській владі – 24 канал) зі середини 90-х років, коли приїжджали з тризубцями, коли приїжджали бандерівці, насамперед з України, перевертали автомобілі ДАІ, ламали, трощили, підпалювали,

– зазначив політик.

Він додав, що такі дії українці буцімто вчиняли кожних 5 років – після президентських виборів, інколи після парламентських. За його словами, тоді протести швидко згасали. Однак після виборів президента 2020 року все затяглося на довше через начебто тривалу підготовку та "безумних людей і ЗМІ, які підігрували цьому".

Після виборів президента, які пройшли у Білорусі 9 серпня 2020 року, на вулиці масово вийшли місцеві жителі, які не погодилися з оголошеними результатами голосування. Протести охопили всю країну і тривають і досі, однак у менших масштабах. Міжнародна спільнота також засудила фальсифікації та не визнає Лукашенка президентом.