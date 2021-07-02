Лукашенко заявив, що Білорусь нібито перехопила на кордоні з Литвою безпілотник з вибухівкою

Олександр Лукашенко заявив, що тиждень тому на кордоні з Литвою нібито перехопили дрон. За словами диктатора, до безпілотного літального апарату була прикріплена каністра з вибухівкою.

Він запевняв, що найближчим часом оприлюднять більше інформації щодо цього епізоду. Про це він повідомив під час церемонії вручення держнагород 2 липня.

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Ніхто не знає, що відбувається в Литві і на кордоні, це просто факт. Багато можна називати цих фактів, але скажу одне: я розпорядився, щоб всі ці епізоди були викладені конкретним чином у ЗМІ,

– сказав Лукашенко.

Диктатор додав, що доручив правоохоронним органам провести "зачистку по всій країні". За його словами, "вони перейшли усі межі", однак не уточнив, хто це "вони".

Зверніть увагу! Лукашенко ухвалив рішення про закриття кордону з Україною.