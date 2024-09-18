Стратегія повністю змінилась: що означає заява Лукашенка про "домовленість з українцями"

Олександр Лукашенко повідомив, що буцімто "домовився з українцями" не висвітлювати заліт дронів до Білорусі. У цій заяві є чимало підводних каменів.

Такі дії білоруського диктатора показують його найбільший страх. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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Що означає нова заява Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито "домовився з українцями" про нерозголошення фактів зальоту дронів у Білорусь. Хоч при цьому Лукашенко додав, що на територію його країни залітають не російські, а українські дрони, тож цілісність його думки видається не зовсім логічною.

Адже потрапляння російського "Шахеда" на територію Росії не робить його українським дроном, який повернувся у Білорусь.

Промова Лукашенка стосується трохи більшого, ніж зальоту дронів. Він сказав, що протягом вересня – листопада передбачається ескалаційний період у війні. У цій ескалації він вбачає спробу втягнення Білорусі у війну,

– зазначив Андрій Вігірінський.

Політолог уточнив, що така заява Лукашенка ніби показує, що білоруська розвідка знає (а російська – ні), що якась західна інституція вступала з ним в комунікацію про те, що прагне врегулювання відносин. Однак і роль Мінська у цьому є.

"Та ж інституція, "недружня до Білорусі", могла надати Україні дозвіл на завдання ударів по Білорусі через те, що звідти летять об'єкти військового характеру. Таким непрямим способом Лукашенко намагається сказати, що не треба сприймати кожен дрон, що залетів на територію Білорусі як дрон, який вони і запустили. А отже, не варто вважати це прецедентом, аби потім завдати ударів по Білорусі", – деталізував політолог.

Цікаво! Раніше самопроголошений президент Білорусі повідомив, що нібито отримує чимало пропозицій "плюнути на Росію" й відвернутися від неї. Ба більше, йому буцімто пропонують воювати на боці України.

Тобто Лукашенко фактично дозволив (як Україні, так і Росії) запускати дрони через їхню територію, цього не будуть підсвічувати та озвучувати. Водночас при цьому він просить не запускати нічого по Білорусі, адже вони не хочуть бути стороною конфлікту.

Стратегія Лукашенка змінилася

Чомусь при цьому Лукашенко ніби забуває про перший рік повномасштабної війни, коли з його території і йшли російські війська, і відбувався запуск ракет.

Вже сьогодні стратегія Лукашенка змінилася. Він зосереджується на зовнішній політиці. Це звільнення політичних в'язнів, комунікація з Китаєм, не постачання певних видів озброєння у Росію з китайськими частинами. Він показує, що Білорусь є нейтральною,

– наголосив Вігірінський.

Варто додати, що Росія почала виводити своїх військових з території Білорусі. Причиною є збіг одразу кількох факторів, але хай там як, усе свідчить про велике небажання Лукашенка вступати у війну проти України.

Крім того, білоруський диктатор наголосив, що напад на Білорусь "стане початком Третьої світової війни".

"Це вже патетика, додання ваги і публіцистичності характеру висловлювань, які адресовані як Заходу, так і Росії. Мовляв, не варто розширювати фронт через нас", – додав політолог.