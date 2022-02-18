Гряде серйозний конфлікт, – Лукашенко каже, що "з Донбасу тікають люди"

Олександр Лукашенко зустрівся з Володимиром Путіним у Москві. Там самопроголошений президент Білорусі у притаманному йому цинічному стилі коментував ситуацію навколо України.

Зустріч політиків відбулася на тлі загрози нового російського вторгнення в Україну. За підсумками переговорів російським лідером Лукашенко зробив кілька абсурдних заяв, повідомляє 24 канал.

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Лукашенко згадав про Донбас

Самопроголошений білоруський президент і раніше розкидався зухвалими висловлюваннями про Україну та окуповані Росією території. Цього разу він вирішив погодувати вигадками про те, що нібито "з Донбасу вже втікають люди".

Там вже люди готові втікати звідти і, можливо, вже втікають, як нам відомо. Це ненормально,

– висловився політик.

Зазначимо, що Росія поширює панічні настрої на Донбасі. 18 лютого окупанти заявили, що евакуйовують людей у Ростовську область. Напередодні у ЗСУ попередили, що бойовики поширюють фейки про "обстріли" і вдаються до провокацій.

Раніше Лукашенко навіть погрожував Україні "військовою відповіддю" у разі наступу на Донбасі. Втім, такі його гучні заяви є безпідставними.

Адже Збройні сили України відкрито заявляють, що не планують жодних наступальних операцій. Їхні дії мають виключно оборонний характер.

Звинувачення у бік Заходу

Російський "воєнкор" намагався інсценувати обстріл на Донбасі, щоб звинуватити ЗСУ. Втім, цей фейк швидко викрили.

Крім цього, білоруський політик заявив, що вперше за десятки років світ опинився на порозі конфлікту, "здатного затягнути весь континент". При цьому, він не згадує, що саме Росія його розв'язала ще у 2014 році – коли підступно напала на Україну та окупувала території нашої держави.

Ми бачимо у всій красі безвідповідальність і, вже вибачте за прямоту, недоумкуватість низки західних політиків. І їхнє хворе бажання "пройтись по краю",

– бідкався Лукашенко.

Самопроголошений президент наголосив, що у розмові з Путіним спілкувалися саме про ймовірні загрози. "Обговорили наші можливі спільні дії як відповідь на агресивну поведінку Заходу", – підсумував він.

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