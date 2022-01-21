Лукашенко заявив, що кордон з Україною "треба захистити на випадок неадекватності влади"
Джерело:Belta
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не перестає дивувати заявами щодо України. Цього разу він фактично дав розпорядження "готуватися до вторгнення" зі сторони нашої країни.
За словами Лукашенка, кордон з Україною потрібно обороняти через нібито "непередбачуваність дій української влади". Такими заявами самопроголошений білоруський президент відзначився під час наради щодо зміцнення військової безпеки.
Зверніть увагу Росія перекидає до Білорусі 2 дивізіони зенітних ракетних систем з Далекого Сходу
Лукашенко заговорив тезами російської пропаганди
Під час наради Олександр Лукашенко висловив традиційні для російської пропаганди тези про нібито "зовнішнє управління Україною", "знищення слов'янського коріння в українців" та страшилки про міфічних "фашистів на вулицях Києва". Варто зауважити, що все це самопроголошений президент Білорусі читав з листка.
З болем у серці ми спостерігаємо все те, що коїться в Україні. Її нинішнє політичне керівництво, перебуваючи під зовнішнім керуванням, поводиться часом непередбачувано і неадекватно. Тому на цей випадок – непередбачуваність, неадекватність, – і на випадок, не дай боже, військових дій нам треба визначатися,
– заявив Лукашенко.
Загалом уся нарада була присвячена саме "захисту південних кордонів Білорусі", тобто межі з Україною. Під час свого виступу Лукашенко навіть згадав про прислів'я "хочеш миру – готуйся до війни". Яких заходів вживатиме Білорусь для "захисту від України", Лукашенко не уточнив.
Інші заяви Лукашенка щодо України
- За словами самопроголошеного президента Білорусі в Україні нібито "серйозний релігійний розкол". Себе ж Лукашенко вважає тим, хто "поверне українців у лоно справжньої віри".
- Лукашенко заявив, що за минулий рік нібито запобігли вчиненню 10 терактів. В їхніх "підготовках" самопроголошений президент звинуватив Литву, Польщу та Україну.
- Також самопроголошений президент уже фактично визнав український Крим нібито "російським". Щобільше, Лукашенко може навідатись на анексований півострів.
До теми пропонуємо інші погрози Лукашенка Україні: дивіться відео