Лукашенко назвав Зеленського "гнидою" і визнав, що А-50 отримав пошкодження після атаки дронів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що російський літак-розвідник ДРЛС А-50 отримав пошкодження внаслідок атаки на нього на аеродромі у Мачулищах. Лукашенко звинуватив в атаці Україну.

Як пише пресслужба Лукашенка, він сказав, що пошкодження є незначними, інформує 24 Канал. Диктатор повідомив, що завдана шкода не заважає літаку ДРЛС А-50 виконувати його обов'язки.

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Лукашенко попросив у Путіна новий літак

"На щастя, літак не зазнав якихось значних пошкоджень, окрім, як вони кажуть, подряпин та однієї пробоїни у корпусі, яка військовому літаку не заважає виконувати його обов'язки", – сказав Лукашенко.

Лукашенко, попри заяви, що літак здатний виконувати завдання, чомусь попросив росіян надіслати інший.

Лукашенко визнав, що А-50 отримав пошкодження: відео

За інформацією ЗМІ, літак дійсно перелетів на аеродром у російському Таганрозі. Прибуття до Білорусі нового повітряного судна ВКС Росії аналогічного типу спостерігачі наразі не підтверджували.

За словами Лукашенка, він просив Путіна надіслати літак розвідки для контролю за периметром білоруських кордонів.

Лукашенко обізвав Зеленського

Самопроголошений президент Білорусі у контексті ударів дронів по аеродрому в Мачулищах сказав, що "це добре й блискуче проведена операція".

Цілком неймовірно, щоб за якихось 4 – 5 днів встановити всіх посібників і затримати. Знайти голку у копиці сіна. Але розслаблятися в жодному разі не можна,

– сказав він.

Лукашенко чомусь приплів до цієї історії президента Володимира Зеленського та обізвав українського лідера. Відповідну заяву диктатора публікують підконтрольні його режиму медіа. Натомість відео, де Лукашенко обзиває Зеленського, наразі немає.

"Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський переживає за свій народ. Президент Зеленський – просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем", – цитує Лукашенка БЕЛТА.

При чому Лукашенко знову згадав про міфічний "пакт про ненапад" та запевнив, що Білорусь нібито не планує нападати на Україну. "Що ж, виклик кинутий", – резюмував Лукашенко.

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