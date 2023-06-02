Єдина наша помилка, – Лукашенко каже, що "українське питання" треба було вирішити у 2014 році

Олександр Лукашенко зробив антиукраїнську заяву, натякнувши, що Росія і Білорусь мали встановити маріонетковий режим у Києві 9 років тому. Білоруський диктатор поскаржився, що Україна зміцнила свою армію, що завадило загарбницьким планам Росії.

Олександр Лукашенко сказав, що Росія і Білорусь мали "вирішити українське питання" у 2014 – 2015 роках, коли у Києва "не було ні армії, ні готовності". Цинічну заяву Лукашенко зробив на засіданні засідання Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД, пише 24 Канал.

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Лукашенко заявив, що повномасштабна війна Росії проти України була невідворотною

Самопроголошений президент сказав, що він "абсолютно згоден" з Владіміром Путіним у тому, що "не ми починали" війну в Україні, а вона взагалі "почалася задовго до 2014 року".

Ми бачили все, що тут відбувалося: той "коричневий" переворот, який стався, і до чого Україну підводять. Бачили, хто був в авангарді,

– сказав він.

Лукашенко звинуватив українську владу в тому, що вона, мовляв, не забезпечила мирне співжиття людей. У своїх висловлюваннях він чітко наслідує прокремлівську риторику щодо України.

Диктатор визнав, що повномасштабна війна Росії проти України була невідворотною. Зокрема, він сказав, що якби війна не почалася у лютому 2022 року, то все одно б розпочалася пізніше, але в гірших умовах для Росії та Білорусі.

"Усе до цього йшло. Єдина, напевно, наша помилка, що ми не розв'язали це питання у 2014–2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності... Усі хотіли мирно якось урегулювати. А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", – резюмував він.

Що цікаво, щонайменше у 2019 році Лукашенка не турбувала українська влада. Зокрема, диктатор навіть провів зустріч з Володимиром Зеленським, на якій заприсягся, що Україна ніколи не буде мати проблем на кордоні з Білоруссю.

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