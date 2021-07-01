Маразм міцнішає: Лукашенко заявив, що суверенітет України "тане"

Самопроголошений президент Білорусі вирішив виступити з черговою скандальною заявою. Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України просто "тане". Ба більше, український та білоруський народи начебто мають бути завжди разом.

Такими одіозними висловлюваннями Лукашенко відзначився під час форуму регіонів Росії та Білорусі. Участь в цьому заході брав і глава держави-агресора Володимир Путін.

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Лукашенко сказав, що український народ – "братній"

Дякую всім росіянам за підтримку в боротьбі за збереження суверенітет і незалежності Білорусі. Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів,

– сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент "поспівчував" українському народові і зауважив, що, мовляв, він для білорусів "братній" і має бути разом. Проте, вважає Лукашенко, керівництво України вирішило піти іншим шляхом.

Напередодні скандальну заяву "видав" Путін

Зазначимо, що лише напередодні з черговою заявою про "єдиний народ" цинічно виступив Путін. Під час прямої лінії з росіянами президент Росії сказав, що Україну не внесли в список "недружніх держав", оскільки українці та росіяни – єдиний народ, поділений зовнішніми факторами.

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Путіну одразу відповів президент "країни. Зеленський заявив, що в українців та росіян справді багато спільного – зокрема, у минулому, проте єдиним народом вони ніколи не були. "Якби були українці і росіяни були одним народом, то в Москві, швидше за все, були б гривні", – підкреслив глава України.