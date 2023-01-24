Лукашенку ввижаються "загрози від Заходу: заговорив і про пропозицію "пакту про ненапад"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відзначив черговою порцією маячні. Він переконаний, що Захід "не відмовився від своїх планів щодо Білорусі".

Зокрема, самопроголошений президент Білорусі заявив, що Київ пропонує укласти Мінську пакт про ненапад. Мовляв, для того, щоб білоруські війська не рухалися до України. Про це він сказав пропагандистським ЗМІ Білорусі, пише 24 Канал.

Читайте також Лукашенко розуміє, що він вже втрачає контроль за територією Білорусі, – опозиціонер

Тирада Лукашенка

Диктатор заявив, що білоруси "повинні йому дякувати за те, що в Білорусі краще, ніж в Україні". Наголосивши, що "якби білоруси не вистояли 2020 року – не відомо, було б". Так він висловився про протести проти себе, які тривали у 2020 – 2021 роках.

"Ми ніколи не допустимо цього хитання 2020 року. Там, звісно, і пандемія, і інші питання, передвиборчі, виборні, на це впливали, але це не виправдання. Нам треба згуртуватися зараз, щоб вижити, щоб, не дай боже, тут не літали ракети і не кидали на нас бомби", – сказав диктатор.

Лукашенко заявив про "пакт про ненапад"

За його словами, нібито Захід, як і раніше, не відмовляється від своїх планів щодо Білорусії. Ба більше, Лукашенко заявив, що в Україні "продовжують готувати бойовиків та екстремістів".

З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо це їм треба? Не зрозуміло,

– висловився Лукашенко.

У Путіна й Лукашенка спільні цілі