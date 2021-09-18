Лукашенко зібрав вже 10 тисяч мігрантів для гібридної атаки на Європу, – прем'єр Польщі

Білорусь впустила з Близького Сходу щонайменше 10 тисяч мігрантів. Цих людей режим самопроголошеного президента Лукашенка збирається використовувати для гібридної атаки на європейські країни.

Таку заяву озвучив 17 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, невеликі групи нелегалів, які Білорусь спрямовувала у Литву чи Польщу – можуть бути тільки початком.

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Білорусь може направити тисячі мігрантів до Литви та Польщі

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький на спільній пресконференції з литовським колегою 17 вересня зачепив проблему біженців із Близького Сходу.

Саме через них Вільнюс та Варшава будуть поглиблювати співпрацю на кордоні.

Адже режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує мігрантів для гібридних атак на Європу.

На сьогодні, за нашими даними, у Білорусі є майже 10 тисяч, а може й більше, людей, вивезених з Близького Сходу, – головно з Іраку, з Сирії, – щоб чинити гібридну атаку, цю провокацію режиму Лукашенка, натхненну Москвою,

– заявив Моравецький.

І додав, що дуже важливо зараз не допустити ефективності політики Лукашенка та його пропаганди.

Лукашенко приймає мігрантів із Близького Сходу і буквально виганяє їх у країни ЄС, аби показати, що там начебто не переймаються правами людей більше, ніж в самій Білорусі.

Також польський прем'єр вважає, що атаки з боку Білорусі невеликими групами близькосхідних біженців – тільки початок: "Можна сказати, що їх може ввійти ще тисяча чи й десятки тисяч".

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