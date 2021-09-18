Лукашенко зібрав вже 10 тисяч мігрантів для гібридної атаки на Європу, – прем'єр Польщі
Джерело:Gazeta Prawna
Білорусь впустила з Близького Сходу щонайменше 10 тисяч мігрантів. Цих людей режим самопроголошеного президента Лукашенка збирається використовувати для гібридної атаки на європейські країни.
Таку заяву озвучив 17 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, невеликі групи нелегалів, які Білорусь спрямовувала у Литву чи Польщу – можуть бути тільки початком.
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Білорусь може направити тисячі мігрантів до Литви та Польщі
Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький на спільній пресконференції з литовським колегою 17 вересня зачепив проблему біженців із Близького Сходу.
- Саме через них Вільнюс та Варшава будуть поглиблювати співпрацю на кордоні.
- Адже режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує мігрантів для гібридних атак на Європу.
На сьогодні, за нашими даними, у Білорусі є майже 10 тисяч, а може й більше, людей, вивезених з Близького Сходу, – головно з Іраку, з Сирії, – щоб чинити гібридну атаку, цю провокацію режиму Лукашенка, натхненну Москвою,
– заявив Моравецький.
І додав, що дуже важливо зараз не допустити ефективності політики Лукашенка та його пропаганди.Нагадаємо: Лукашенко приймає мігрантів із Близького Сходу і буквально виганяє їх у країни ЄС, аби показати, що там начебто не переймаються правами людей більше, ніж в самій Білорусі.
Також польський прем'єр вважає, що атаки з боку Білорусі невеликими групами близькосхідних біженців – тільки початок: "Можна сказати, що їх може ввійти ще тисяча чи й десятки тисяч".
Що відбувається на кордонах Білорусі з ЄС
- Польща ще 2 вересня вирішила ввести надзвичайний стан у деяких прикордонних регіонах і почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.
- На кордоні Білорусі та Литви ситуація схожа – литовці також будують стіну. А все через те, що лукашенківські силовики буквально виштовхують мігрантів із Близького Сходу на територію сусідніх країн.