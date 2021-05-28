Лукашенко зібрався щеплювати українців і громадян ЄС "Супутником V" на кордоні Білорусі

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що хоче допомогти українцям та громадянам ЄС пройти вакцинацію "Супутником V". Оскільки до нього начебто зверталися мешканці цих держав із проханням допомогти.

Лукашенко вже навіть провів відповідні обговорення з Путіним. Про це він розповів на зустрічі чиновників ради глав СНД.

До речі Франція не впускатиме в країну вакцинованих "Супутником V"

Щеплювати будуть прямо на кордоні

Лукашенко розповів, що проговорював питання допомоги зі щепленнями на попередній зустрічі із Путіним. Поведінку західних країн і їхнього ставлення до Білорусі Лукашенко назвав "непристойною". Натомість, за його словами, аби щепитися у Білорусь їде багато людей.

Хоч їхні уряди поводяться непристойно щодо Білорусі, але ви бачите, який попит на "Супутник V" в західних державах. До нас дуже багато людей намагаються пробратися,

– сказав Олександр Лукашенко.

Щоб здійснити план із "допомоги у вакцинації", Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні і облаштує там відповідні намети. За потреби там прийматимуть людей з території Польщі, Литви та України.

У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти охочих людей... особливо з України. Там же наші люди живуть на одній мові розмовляємо,

– заявив Лукашенко.

За словами диктатора, питання із вакцинацією та можливим відкриттям пунктів щеплення на кордоні ще обговорюють.

Чому "Супутником V"не щеплюють в Україні: коротко

У Росії вже використали близько 2 мільйонів доз препарату.

Україна вирішила не використовувати препарати від країни агресора і 8 лютого 2021 року російську вакцину офіційно заборонили в Україні.

До того ж, коли цю заборону запроваджували, офіційних результатів третьої – найважливішої фази випробувань – ще не було.

Згодом у журналі The Lancet опублікували попередні результати ефективності "Супутника V". Їх оцінили на рівні 91%.

24 канал сконтактував з МЗС України, аби отримати коментар стосовно такої заяви Лукашенка, і очікує на відповідь.