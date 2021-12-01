Лукашенко злетів з котушок: заговорив про фашизм в українській армії й "випадкового Зеленського"
Джерело:БелТА
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову. Він заявив, що у деяких підрозділах української армії є "фашизм".
Лукашенко сказав, що в Україні наразі дуже націоналістична армія. За його словами, він сам все бачить.
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"Там уже деякі підрозділи, частини та керівники доходять до фашизму. Я це бачу. Можливо, більше, ніж хтось інший, оскільки це поруч, під боком", – заявив самопроголошений президент.
Що Лукашенко сказав про Зеленського
Лукашенко говорив про Олександра Турчинова, який у 2014 році виконував обов'язки президента. За його словами, він був "випадковою людиною в політиці". Потім він додав, що такою ж людиною є і Володимир Зеленський.
"Володя Зеленський сьогодні виявився абсолютно випадковою людиною, хоч він і глава держави", – сказав Лукашенко.
Останні скандальні заяви Лукашенка
- Самопроголошений президент Білорусі назвав окупований Крим "де-факто і де-юре російським". Він навіть заявив, що хоче поїхати туди.
- В інтерв'ю російському пропагандисту він сказав, що робитиме все, аби "країна стала їхньою". Крім того, заявив, що не піддасться "націоналістичному угару, який є в Україні".
- Також Лукашенко сказав, що не відкидає розміщення в Білорусі ядерної зброї з Росії.