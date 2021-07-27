Казаський сценарій: Лукашенко змінює конституцію Білорусі та послаблює роль президента

Соратники самопроголошеного президента Олександра Лукашенка оприлюднили проєкт змін до конституції Білорусі. Нововведення дивують послабленням ролі президента і передачею частини його повноважень іншим гілкам влади.

Зміни дозволятимуть лише 2 президентські терміни та обмежуватимуть повноваження глави держави. Аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич повідомив, що більша частина оновлень була готова ще 2019 року.

До теми Лукашенко може використати російські війська для шантажу України, – Тихановська

Однак у 2019 році білоруський режим не пришвидшував події, оскільки Кремль активно тиснув на Мінськ, щоб прискорити створення союзної держави. Якби проводили конституційні реформи, то це б могло тимчасово послабити переговорні позиції Білорусі.

Відтак про зміни у конституції поговорили й забули. Через рік у Білорусі почалися масові протести на тлі фальсифікації президентських виборів. Вони дали владі зрозуміти, що трансформації необхідні.

Білоруське суспільство очікує на зміни

Проєкт змін до конституції оприлюднили на сайті об'єднання "Круглий стіл демократичних змін". Його очолює Юрій Воскресенський, який входить до складу офіційної конституційної комісії, що розробляє зміни до головного закону.

За словами експертів, поява проєкту конституційної реформи на сайті громадського об'єднання – це спосіб Лукашенка прозондувати суспільні настрої.

Це своєрідне продовження обговорення їхніх ідей з, перш за все, провладним колом еліт та організацій. Спроба зрозуміти, як вони все сприймуть,

– зазначив аналітик Центру європейської трансформації Андрій Єгоров.

Він додав, що керівний режим непокоїться через транзит влади. Тобто, як все відбуватиметься, коли Лукашенко перестане очолювати країну, чи буде він та його сім'я у безпеці.

Казаський сценарій

Оприлюднений проєкт реформування конституції передбачає лише 2 президентські строки по 5 років. Експерти пояснили, що поки не мовиться про путінську схему обнулення президентських термінів після внесення змін до конституції.

Зверніть увагу Лукашенко відмовився від частини повноважень

Лукашенко обнулив терміни ще раніше – у 1996 році. Вже за 8 років прибрав обмеження на обрання президентом для однієї людини. Аналітики вважають, що Лукашенко готує казаський сценарій, коли президент формально йде з посади, але при цьому зберігає вплив на всю владну систему.

"Отже, він продовжить повноваження ще на 10 років", – сказав Андрій Єгоров.

Зміни до конституції Білорусі – декоративні

Саме для цього в проєкті змін до конституції посилена роль Загальнонаціональних білоруських зборів, які зараз фактично не діють. Також реформи передбачають передачу частини президентських повноважень іншим гілкам влади.

"Це затягування процесу політичного протистояння з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами, коли вони просто зрозуміють, що санкційний тиск немає сенсу", – розповів Ігар Тишкевич.

Лукашенко готує пастку для опозиції

Експерти вважають, що гра Лукашенка у ліберала – це пастка для опозиції. Оскільки конституційну реформу винесуть на референдум. Тоді громадянам доведеться обирати між старою і новою конституціями Лукашенка.

"І це спроба легітимності Олександра Лукашенка. Він скаже, що був референдум, а громадяни підтримали президента Лукашенка в будь-якому випадку", – пояснив Ігар Тишкевич.

Читайте також 27 років диктатурі: як Лукашенко перетворив Білорусь у заповідник СРСР

Опозиція не може протидіяти режиму

Натомість опозиція нічого не може протиставити режиму Лукашенка. Її частина виїхала до Польщі. Лідерка опозиції Світлана Тихановська – у політичному притулку в Литві. Решта – за ґратами в Білорусі.

"Опозиція навряд зможе щось зробити сьогодні, крім як втримати симпатії більшості населення Білорусі, перетворюючи це в тривалий режим протистояння і громадянської оборони", – сказав Андрій Єгоров.

15 березня Лукашенко зустрівся з комісією, яка змінюватиме конституцією. Самопроголошений президент сказав , що необхідно організувати широке обговорення. Також він анонсував референдум щодо головного закону. Він має відбутися на початку 2022 року.

Опозиційні сили, які попри репресії ще діють в Білорусі, просувають ідею альтернативних змін до конституції. Їх розробила Громадська конституційна палата.

Однак не варто очікувати, що режим рахуватиметься з цими пропозиціями, поки Лукашенко утримує у своїх руках всі важелі влади. Відтак на референдум винесуть лише вигідний для нього проєкт змін до головного закону держави.

Лукашенко змінюватиме конституцію: дивіться відео