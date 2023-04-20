Нацисти-фашисти та третя світова: Лукашенко видав серію маразмів про війну в Україні

Самопроголошений президент Білорусі знову видав серію маразматичних заяв про війну в Україні. Звісно ж, Лукашенко назвав її "конфліктом", як написано у методичках Кремля.

Білоруські ЗМІ пишуть, що заявами Лукашенко кидався на зустрічі з губернатором Санкт-Петербурга Алєксандром Бегловим. Він не придумав нічого "кращого", як говорити про третю світову в контексті України, пише 24 Канал.

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Чим знову відзначився Лукашенко

Ми бачимо, що сьогодні "нацисти", "фашисти" та інша погань, деструктивні сили намагаються "переписати історію", "заперечувати" наш спільний внесок у велику перемогу та виправдати свої злочинні дії й того часу, і сьогоднішні. Через "конфлікт" в Україні втягують нас усіх у третю світову війну,

– вигадав Лукашенко.

Він цинічно заявив, мовляв, ні тоді "у них" не вийшло, ні тепер, тим більше. Проте самопроголошений президент Білорусі не сказав, хто ці ефемерні "вони". Лукашенко "забув" уточнити, кого він вважає "нацистами" чи "фашистами", бездумно повторивши пропаганду Кремля.

Ймовірно, Лукашенко не може розповісти, що насправді Росія:

напала на Україну ще у 2014 році;

окупувала український Крим;

здійснила повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року;

скоїла, за даними Офісу генпрокурора, щонайменше 81 519 злочинів агресії та воєнних;

вбила щонайменше 470 дітей, депортувала 19 390, ще 408 – зникли безвісти.

Лукашенко зустрічався з Пушиліним

Алєксандр Лукашенко 18 квітня прийняв у себе донецького гауляйтера Дениса Пушиліна та запевнив, що нібито готовий допомогти окупованому Донецьку.

Також самопроголошений президент Білорусі хотів "з перших вуст почути ситуацію" на окупованій території Донецької області.

На 9 рік війни Лукашенко заявив, що люди повинні перестати страждати. Варто додати, що Лукашенко раніше погрожував визнати квазіреспубліки на Донеччині та Луганщині, проте так і не зробив цього.

Після цієї зустрічі українське МЗС викликало посла України в Білорусі. В нашому міністерстві закордонних справ засудили такі вчинки Лукашенка, адже розглядають цю зустріч як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку. Детальніше про це – читайте за посиланням.