Що китайський чарівний пендель зробив з Лукашенком

Про кризу мігрантів на польсько-білоруському кордоні не писав лише лінивий. Люди їхали, штурмували кордон. Польська влада будувала паркан. Але далі сталося дещо цікаве.

Лукашенко швидко зрозумів китайський натяк

Білорусь подала заявки на вступ до ШОС та БРІКС. Успіх залежав від позиції Пекіна і той виставив певні умови. Як офіційно опубліковані (проєкт меморандуму із дорожньою картою), так і не надто публічні, де, серед іншого, Мінську натякнули, що треба поступово вилазити з пікірування з сусідами.

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Алєксандр Лукашенко спочатку вдав, що не зрозумів. В результаті прогрес на китайському напрямку був не просто зупинений, а навіть показав можливість відкату.

Наприклад, на саміт "Пояс і шлях", куди з Білорусі, виходячи із зафіксованого рівня політичних відносин (вкрай високий, вище ніж з Росією) не запросили не те що Лукашенка, а й натякнули, що не приймуть нікого зі статусних чиновників.

Натяк був зрозумілий. У Мінську швидко почали працювати над домашнім завданням:

підготували угоду про захист інвестицій (фактично схвалили китайський варіант);

зменшили оберти у войовничій риториці. Це дозволило організувати візит Лукашенки до Сі Цзіньпіна;

а вже напередодні візиту білоруська влада надіслала ще один сигнал – кількість нелегалів, які штурмували західні кордони, почала стрімко зменшуватися.

Далі Китай із листопада пішов на різку інтенсифікацію контактів. Причому підкреслено вибудовуючи білоруський трек окремо від російського, але при цьому слідкуючи за поведінкою мінських партнерів.

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Ті вирішили бути слухняними. Свідченням цього є статистика польських прикордонників у розрізі "кризи з мігрантами". З 1 по 27 січня було тільки 88 спроб нелегального переходу польсько-білоруського кордону. Для порівняння, за січень 2023 року – понад 1500, за січень 2022 року близько 1000.

Ось що пендель китайський магічний робить.