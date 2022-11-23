В ОДКБ заговорили про війну в Україні: шукатимуть "формулу миру"

В Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) заговорили про ситуацію навколо України. Мовляв, її існування напряму залежить від розвитку подій.

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, мовляв, від успіху росіян у війні залежить доля ОДКБ.

Увага Казахстан і Токаєв публічно ніколи не стануть противниками Росії, – політолог

Якщо Росія переможе, – ОДКБ житиме. Якщо, не переможе, ОДКБ існувати не буде. У наших країнах багато гарячих голів почали обговорювати цю проблему,

– бідкається Лукашенко.

У своїй палкій промові Лукашенко, яку цитують росЗМІ, говорячи про поразку Росії, зазначив "не дай Боже".

Схоже, що й диктатору врешті стало зрозуміло, що вони програють у цій війні незламним українцям. Боїться, от і сподівається на вищі сили.

Далі Лукашенко вів свою звичну лінію, що Росія та Білорусь зобов'язані захищати один одного.

Що про це думає Казахстан

Президент Казахстану відповів на ці плачі. Він обережно зазначив, що прийшов час шукати нові рішення.

У ситуації навколо України настав час спільного колективного пошуку формули миру,

– зазначив Касим-Жомарт Токаєв.

Довідка. ОДКБ – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

ОДКБ створювався практично в той самий період, що й СНД – щоб утримати колишні республіки від повноцінного виходу з Радянського Союзу.

Яка позиція Казахстану щодо війни

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі наголосив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі.

Касим-Жомарт Токаєв пішов у відкриту конфронтацію з російським диктатором Путіним. Тож, від Росії почали відвертатися ті союзники, на підтримку яких вони так сподівалися.

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До слова, 14 жовтня на саміті "Росія – Центральна Азія" в Астані президент Таджикистану попросив Путіна не ставитись до країн Центральної Азії так, як це було в СРСР.

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