Лукашенку пора зайнятись справжніми терористами, – екскерівник СІЗО Алкаєв

У Мінську 23 травня затримали колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Однак Олександру Лукашенку варто зайнятися переслідуваннями справжніх терористів.

За словами ексначальника мінського СІЗО Олега Алкаєва, якщо Лукашенко хоче втримати владу силовим способом, то невідомо, скільки ще буде жертв. Він припустив, що самопроголошений президент може збільшити кількість кримінальних статей.

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Кого варто переслідувати в Білорусі

Алкаєв заявив, що "реальними терористами" в Білорусі є низка осіб. За його словами, це помічник Лукашенка Віктор Шейман, ексміністр внутрішніх справ Юрій Сиваков та інші особи.

Як розповів ексначальник мінського СІЗО, якщо Лукашенко це зробить, то в нього з душі "впаде один гріх".

Я б звернувся до Лукашенка з проханням зайнятися реальними терористами, які бродять по світі вже 20 років,

– наголосив він.

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Що цьому передувало