Переробляв 5% нафти Росії: аналітики розповіли про завод "Лукойл", атакований дронами

Унаслідок атаки дронами один із головних нафтопереробних заводів Росії зупинив роботу. Завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово був атакований на відстані понад 800 кілометрів від України.

Ранок 12 березня знаменувався новиною про успішну атаку на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", що переробляв велику частку російської нафти. За даними аналітиків, підприємство обробляло 15 мільйонів тонн нафти щороку, що становить 5% від усього обсягу в країні.

Дивіться також Збивали дрони нафтобазами: усе, що відомо про вибухову ніч у Росії

"Лукойл" під ударом: збитки зростають

Атака дронів призвела до зупинки основної установки заводу, яка має стратегічне значення для всієї нафтопереробної галузі Росії. Це вже другий удар по заводу після січневої поломки, адже санкції обмежили можливість закупити обладнання.

Цей завод став однією з перших жертв санкцій проти Росії, бо 4 січня 2024 року на ньому через поломку компресійного обладнання вийшла з ладу ще одна установка каталітичного крекінгу,

– зазначають експерти.

Попередні атаки дронами на нафтопереробні об'єкти в Росії вже завдали мільярдних збитків. Ця атака на "Лукойл" лише підсилює твердження, що тиск на російську нафтопереробну промисловість не зупинятиметься.

У Росії горів завод "Лукойл": дивіться відео з телеграм-каналів

Більше про неспокійну ніч

Росія пожинає плоди своєї агресії проти України. Уночі 12 березня безпілотники атакували її територію, спричиняючи пожежі та руйнування. Нафтопереробні заводи в Орловській та Нижньогородській областях зазнали серйозних пошкоджень унаслідок цих атак.

Мер Орла підтвердив "падіння уламків безпілотника" на об'єкті, що спричинило займання цистерн із нафтопродуктами. Місцеві жителі повідомили про вибух перед початком пожежі. Було евакуйовано 17 осіб. Пожежні бригади були відправлені на місце події – жертв вдалося уникнути.

У Бєлгородській області безпілотник скинув вибухові пристрої, пошкодивши інфраструктуру та залишивши без електропостачання кілька сіл. Вікна у житлових будинках були вибиті, а електролінії пошкоджені. Російська ППО заявила про знищення вісімки реактивних снарядів та однієї ракети над Бєлгородською областю.

У Курській області було збито 11 БпЛА. Московська область також зазнала атак дронів, але російська протиповітряна оборона заявила про їх знищення. У Брянській, Ленінградській і Тульській областях також були збиті безпілотники.

Окрім "Лукойлу", цієї ночі дрони атакували інші об'єкти в Росії, зокрема нафтобазу в Орлі. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа, яку окупанти тривалий час ліквідовували.