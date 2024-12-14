Невдало помився у ванній: президент Бразилії показав, який має вигляд після трепанації черепа

У президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви стався внутрішньочерепний вилив крові. Політик похизувався своїм виглядом після операції.

Бразильському лідеру зробили трепанацію черепа. Вона потрібна була для дренування гематоми. Зазначається, що операція пройшла успішно, без ускладнень, і президент уже одужує, передає 24 Канал із посиланням на сторіс Лули да Сілви в Instagram.

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Лула показався на публіці

78-річний Лула да Сілва опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, де він ходить коридором госпіталю "Сіріо-Лібанес" у Сан-Паулу. Він відновлюється після двох операцій, які переніс цього тижня. Їх провели, щоб зупинити та запобігти крововиливу в черепі.

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До слова, неприємний інцидент із да Сілвою стався ще у жовтні цього року. Зазначалося, що президет Бразилії сильно вдарився головою, коли мився у ванній у своїй резиденції. Тоді його оглянули у медзакладі і наклали п'ять швів. Політику рекомендували утриматися від далеких поїздок, через що він не зміг відвідати саміт БРІКС, який проходив у російській Казані.