Лунають погрози: номер дружини Прокопенка виклали на російських ресурсах

Вся Україна чекає на обмін оборонців Маріуполя. Їхні рідні та близькі також борються усіма можливими силами за них.

Дружина одного з командирів оборонців Маріуполя Дениса Прокопенка, Катерина, поділилась подробицями в ефірі національного телемарафону. Вона розповіла, що чоловік їй дзонив з невідомого номера, повідомляє 24 канал.

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Погрози російських хейтерів

За словами Катерини Прокопенко, до неї також часто телефонують російські хейтери.

Роблять це для ще більшого розхитування нервів. Дають різні коментарі і погрози і все, що хочеш. Це тому, що мої номери з'явились на російських деяких каналах і статтях,

– каже вона.

З іншими дружинами захисників Маріуполя та родичами Катерина на зв'язку. Вони створили асоціацію родин захисників Азовсталі і в рамках цієї асоціації тримають зв'язок. Зараз організовують різні події і залучили багато людей вже.

Що відомо про перебування захисників

За словами Прокопенко, наразі рідні знають те, що їм кажуть. Тобто, що захисники в полоні перебувають у задовільних умовах.

"Це єдина інформація, яка в нас є. Ми плануємо залучити Червоний Хрест, бо його обов'язок дослідити справжні умови. Наразі ж є лише російська сторона, яка транслює картинку, що там відбувається. Ми не знаємо, це постанова чи правда, тому нам потрібна незалежна сторона", – каже Катерина Прокопенко.

Останні новини про захисників Маріуполя

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомляв, що зараз 2 439 українських оборонців, які героїчно захищали Маріуполь й виконали усі завдання керівництва, вимушено потрапили у полон росіян. За його словами, там вони перебувають не внайкращих умова, але живі та здорові й з ними все добре. У них є їжа та вода й усім слід розуміти, що вони в лапах ворога.

Як запевняв президент Володимир Зеленський, оборонці Маріуполя стали "публічними полоненими", тому країні-агресорці невигідно застосовувати тортури проти наших захисників. Зараз над визволенням українських військових працює Головне управління розвідки Міноборони України. Результатом цієї роботи має бути повернення оборонців додому.

Також російські окупанти передали Україні перші тіла українських захисників, які боронили маріупольський завод "Азовсталь". Сталося це у межах обміну тілами 4 червня. Тіла, витягнуті з "Азовсталі", були серед тих, які обміняла Україна та Росія у кількості 160 на 160. Десятки тіл бійців, витягнутих з руїн розбомбленого заводу, доставили до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.

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