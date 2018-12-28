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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Лунін міг опинитися у "Евертоні" ще минулого року

      131 Читать новость на русском
      Андрій Лунін
      Андрій Лунін

      Технічний директор "Евертона" Марсель Брандс розповів, що влітку його клуб був близький до того, щоб підписати талановитого воротаря, для якого не вдалося отримати дозвіл на роботу у Великобританії і угода в результаті зірвалася.

      Ім'я голкіпера Брандс прямо не розкрив, але з урахуванням того, що функціонер уточнив клуб, де футболіст все ж виявився, досить легко здогадатися, що мова йде про українського таланта Андрія Лунін, пише Liverpoolecho.

      Читайте також: "Реал" вирішив терміново повернути українського голкіпера

      Ще в минулому році я почав збирати інформацію про воротарів. Ми знайшли дуже талановитого хлопця, але в результаті не змогли домовитися про отримання дозволу на роботу для нього. З цієї причини угода не відбулася, а він виявився в "Реалі",
      – заявив Брандс.

      У нинішньому сезоні 19-річний футболіст провів у складі "Леганесу" в чемпіонаті Іспанії два матчі, в яких не пропустив жодного м'яча.

      Також Андрій Лунін вийшов в стартовому складі на матч 1/16 Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано" і відзначився відбитим пенальті. Команда українського голкіпера вийшла в наступний раунд турніру, здобувши мінімальну перемогу, 1:0.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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