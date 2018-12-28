Лунін міг опинитися у "Евертоні" ще минулого року

Технічний директор "Евертона" Марсель Брандс розповів, що влітку його клуб був близький до того, щоб підписати талановитого воротаря, для якого не вдалося отримати дозвіл на роботу у Великобританії і угода в результаті зірвалася.

Ім'я голкіпера Брандс прямо не розкрив, але з урахуванням того, що функціонер уточнив клуб, де футболіст все ж виявився, досить легко здогадатися, що мова йде про українського таланта Андрія Лунін, пише Liverpoolecho.

Читайте також: "Реал" вирішив терміново повернути українського голкіпера

Ще в минулому році я почав збирати інформацію про воротарів. Ми знайшли дуже талановитого хлопця, але в результаті не змогли домовитися про отримання дозволу на роботу для нього. З цієї причини угода не відбулася, а він виявився в "Реалі",

– заявив Брандс.

У нинішньому сезоні 19-річний футболіст провів у складі "Леганесу" в чемпіонаті Іспанії два матчі, в яких не пропустив жодного м'яча.

Також Андрій Лунін вийшов в стартовому складі на матч 1/16 Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано" і відзначився відбитим пенальті. Команда українського голкіпера вийшла в наступний раунд турніру, здобувши мінімальну перемогу, 1:0.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24