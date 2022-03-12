Луцьк, Франківськ і Дніпро атакували стратегічні літаки-ракетоносці Росії Ту-95МС, – Генштаб
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував зведення щодо оперативної ситуації на фронтах протистояння російській агресії за 11 березня. У ньому мовиться і про ранкові атаки на наші міста.
Також у Генштабі наголосили, що Збройні Сили України та інші сили оборони дають гідну відсіч ворогу. Росіяни зазнають втрат та втрачають волю до подальшого протистояння.
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Зведення Генштабу ЗСУ: окупанти запускали ракети на українські міста з Ту-95МС
Генштаб прокоментував ворожі дії російських окупантів у повітряному просторі України. Нагадаємо, вночі 11 березня орки атакували з повітря кілька наших міст – Дніпро, Луцьк, Івано-Франківськ.
- Як з'ясувалося, зробили вони це зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- Саме з цих літаків запустили крилаті ракети повітряного базування.
До завдання ракетного удару залучили не менш як 6 літаків Ту-95МС, які здійснили пуски щонайменше 10 крилатих ракет,
– повідомили у Генштабі.
На жаль, ці удари завдали втрат:
- У Луцьку загинули 4 військових, 6 поранені.
- Загиблий є у Дніпрі.
- З Івано-Франківська про жертв інформації не було.
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