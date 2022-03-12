Луцьк, Франківськ і Дніпро атакували стратегічні літаки-ракетоносці Росії Ту-95МС, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував зведення щодо оперативної ситуації на фронтах протистояння російській агресії за 11 березня. У ньому мовиться і про ранкові атаки на наші міста.

Також у Генштабі наголосили, що Збройні Сили України та інші сили оборони дають гідну відсіч ворогу. Росіяни зазнають втрат та втрачають волю до подальшого протистояння.

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Зведення Генштабу ЗСУ: окупанти запускали ракети на українські міста з Ту-95МС

Генштаб прокоментував ворожі дії російських окупантів у повітряному просторі України. Нагадаємо, вночі 11 березня орки атакували з повітря кілька наших міст – Дніпро, Луцьк, Івано-Франківськ.

Як з'ясувалося, зробили вони це зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Саме з цих літаків запустили крилаті ракети повітряного базування.

До завдання ракетного удару залучили не менш як 6 літаків Ту-95МС, які здійснили пуски щонайменше 10 крилатих ракет,

– повідомили у Генштабі.

На жаль, ці удари завдали втрат:

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Ту-95МС (кодифікація НАТО – Bear, "Ведмідь") – стратегічний бомбардувальник та ракетоносець, створений в СРСР ще у 1950-х (після 1992 вже не виробляли). Його призначення – знищення об'єктів у тилу противника.