У Луцьку ловили пасажирів, що платять готівкою у транспорті

У Луцьку запровадили єдиний електронний квиток для громадського транспорту. Але не всі пасажири цього дотримуються та продовжують водіям давати готівку. Влада міста 7 квітня влаштувала перевірку: крім дотримання маскового режиму, контролювали також спосіб оплати проїзду.
Джерело:Луцька міськрада
Перевірку щодо е-квитка здійснювали працівники Державної служби України з безпеки на транспорті спільно з контролерами електротрансу. "Зайцям", які платили готівкою за проїзд, вони виписали штрафи. Адже фактично електронного квитка у порушників не було.
Актуально Е-квиток вже у Львові: в трамваях встановили перші валідатори
Що відомо про е-квиток в Луцьку
- Система єдиного електронного квитка у Луцьку запрацювала 11 грудня 2020 року.
- Вона стала єдиним варіантом оплати проїзду – готівку в транспорті більше не приймають.
- Можна оплатити поїздку через сам е-квиток, додатку CityCard, засобів Paypass банківської картки, ApplePay чи Gpay.
Перевірка в громадському транспорті / фото Луцька міська рада
- Частково запровадженню такої інновації посприяв коронавірус й рекомендації ВООЗ про безконтактну оплату.
- Тому сьогодні влаштували рейд саме на тих пасажирів, які намагались оплатити квиток готівкою.
Які санкції за порушення оплати системи е-квитка
- Штраф за безквитковий проїзд становить 120 гривень на автобусних маршрутах та 80 гривень – на тролейбусних.
- Крім того, перевізнику, який взяв пасажирів за готівку, теж буде непереливки – йому випишуть штраф. Він може сягати 1 700 гривень.
Як відбувалась перевірка в Луцькому транспорті / фото Луцька міська рада
Якщо до лютого система е-квитка фіксувала в середньому 85 тисяч транзакцій за день, то сьогодні, після проведення перевірок, ця цифра піднялась до 120 тисяч на день,
– розповів заступник начальника управління транспорту та зв'язку Олександр Середа.
Він також зазначив, що тенденція порушення правил оплати проїзду поступово йде на спад.
Яка ситуація з єдиним квитком в Україні
- У Львові планують запустити е-квиток до кінця 2021 року. Нараз вже встановили перші валідатори та очікують на велику партію пристроїв, щоб запустити систему у тестовому режимі.
- У Києві теж все ніяк не запустять єдину картку на всі види транспорту – в січні 2021 знову відклали ще на пів року.
- Загалом в Уряді планують запровадити єдиний квиток, який діятиме на території всієї Україні.