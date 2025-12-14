Про це пише 24 Канал з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду, який винесли чоловікові.

Як пенсіонер організував бордель в себе вдома?

Суд встановив, що 66-річний житель Луцька здавав квартиру для інтимних розваг. Коли клієнти приходили до нього додому, він залишав їх та "йшов гуляти".

Крім того, пенсіонер самостійно організовував доставку парочок до квартири. Однак із документа невідомо, чи жінки були найнятими секс-працівницями, чи приходили разом зі своїми чоловіками. Тож чоловік або організував місце розпусти, або здавав місце для пар, де вони могли усамітнитися.

Дії "бізнесмена" кваліфікували як створення та утримання місць розпусти. Під час суду пенсіонер свою провину визнав. За скоєне він має сплатити штраф – 17 тисяч гривень. А ще 5 348 гривень чоловік має сплатити за проведення експертиз.

Інші покарання за розпусту в Україні