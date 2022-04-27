У Луцьку демонтують радянську символіку на Меморіалі Слави

По всій Україні продовжують демонтувати радянську символіку. Трансформують і меморіал Вічної Слави у Луцьку.

Там планують і виправити дату початку Другої світової війни. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

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Благоустрій планують швидко відновити

За його словами, після демонтажних робіт весь благоустрій відновлять в найкоротші терміни.

Розпочали демонтаж радянської та україноненависницької символіки на меморіалі Вічної Слави,

– підсумував мер.

Він пояснив, що вже до 1 травня планують монтаж цифр 1939 замість 1941.



У Луцьку демонтують меморіал Вічної Слави / Фото з телеграму Поліщука



На меморіалі змінять дату початку Другої світової / Фото з телеграму Поліщука

Як у Луцьку демонтують меморіал: дивіться відео



Окрім цього, як повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради, в Луцьку перейменували 5 вулиць. Рішення одноголосно підтримали 27 квітня.

До речі, у Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що декомунізація потребує відживлення. Там вважають, що до демонтажу потрібно залучати відповідних спеціалістів.