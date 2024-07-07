У Луцьку в людей кинули гранату з невідомого авто, є постраждалі

У Луцьку невідомий кинув гранату у людей. Відомо про щонайменше 5 постраждалих внаслідок інциденту.

У Луцьку в людей кинули гранату з невідомого авто. Подія трапилась в районі магазину АТБ, що на вулиці Ковельській.

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Поліція затримала чоловіка

Кинута граната здетонувала. Вибух почули навіть мешканці сусідніх будинків.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Частину вулиці наразі перекрито.

Інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич розповіла, що чоловіка, який може бути причетний до вибуху гранати затримали. За її словами, кількість травмованих встановлюють. Водночас місцеві телеграм-канали пишуть щонайменше про 5.

Поліцейські встановлюють обставини події.

У Луцьку чоловік кинув гранату у людей / Фото Нацполіції та Суспільного

Раніше стало відомо, що 21 червня на околицях Луцька на військовослужбовців напали з газовим балончиком. Особи нападників уже встановлено.

Напад скоїли на військовослужбовців Луцького районного ТЦК та СП, які брали участь в АТО. Окрім того, під час повномасштабної війни ліквідовували окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, а також звільняли Херсонщину та Запоріжжя.