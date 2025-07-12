У Луцьку працює ППО: Росія продовжує бити по місту кілька днів поспіль

Луцьк ввечері 12 липня атакували російські ударні безпілотники. У місті по цілях працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука.

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Тривога на Волині пролунала о 19:07. Повітряні сили писали про загрозу балістики для регіону, а також про рух ударних ворожих безпілотників типу "Шахед".

Міський голова Луцька Ігор Поліщук написав о 19:12, що в напрямку міста летить ворожий безпілотник.

БпЛА курсом на Луцьк. Будьте в безпечному місці!

– зазначив мер.

О 19:26 Поліщук зазначив, що по безпілотнику, який рухався у місто, успішно відпрацювала протиповітряна оборона. Водночас міський голова попередив, що ще один ворожий дрон рухається з півночі Рівненської області в сторону Волинської області.

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