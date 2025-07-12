У Луцьку працює ППО: Росія продовжує бити по місту кілька днів поспіль
- Увечері 12 липня Луцьк атакували російські ударні безпілотники.
- Міський голова Ігор Поліщук повідомив про успішну роботу ППО по безпілотнику, що рухався у місто, і попередив про ще один дрон, що наближається.
Луцьк ввечері 12 липня атакували російські ударні безпілотники. У місті по цілях працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука.
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Що відомо про вибухи у Луцьку
Тривога на Волині пролунала о 19:07. Повітряні сили писали про загрозу балістики для регіону, а також про рух ударних ворожих безпілотників типу "Шахед".
Міський голова Луцька Ігор Поліщук написав о 19:12, що в напрямку міста летить ворожий безпілотник.
БпЛА курсом на Луцьк. Будьте в безпечному місці!
– зазначив мер.
О 19:26 Поліщук зазначив, що по безпілотнику, який рухався у місто, успішно відпрацювала протиповітряна оборона. Водночас міський голова попередив, що ще один ворожий дрон рухається з півночі Рівненської області в сторону Волинської області.
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Росія вже не вперше атакує Луцьк за кілька днів
Російська армія масовано атакувала Волинь вночі 9 липня. В ОВА розповіли, що в регіон залетіло 50 БпЛА та 5 ракет, а основною ціллю атаки був Луцьк.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповідав, що тоді внаслідок ворожого обстрілу були загоряння й пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Окрім того, спалахнула пожежа на території одного з підприємств.
Також вибухи на Волині лунали й в ніч на 12 липня. Гучні звуки місцеві жителі чули впродовж кількох годин.
Внаслідок цієї атаки було фактично знищено окремий приватний житловий будинок. До того ж сталося займання приватного автомобіля.