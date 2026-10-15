У Луцьку пролунали вибухи: подекуди є знеструмлення
Ворожа армія продовжує обстріли українських міст. Увечері 15 жовтня вибухи прогриміли в Луцьку.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Що відомо про атаку на Луцьк?
Передусім зазначимо, що близько 19:20 районами Волині стала ширитися повітряна тривога. Дронову загрозу оголосили для Луцького, Камінь-Каширського районів, пізніше "жовтими" стали також Володимирський і Ковельський райони.
Секретар Луцькради Разумовський повідомляв про 2 реактивні дрони над Волинською областю. Зокрема, за даними Повітряних сил, реактивний дрон рухався саме на Луцьк.
У місті близько 20:24 було чутно звук вибуху. Згодом стало відомо, що в деяких мікрорайонах Луцька фіксували перебої зі світлом. А вже о 20:29 дали відбій тривоги.
Зверніть увагу! Повітряний терор триває майже безперервно. Про рух російських безпілотників можете оперативно дізнаватися з хронології 24 Каналу.
Де ще було гучно останнім часом?
У Полтаві російський дрон влучив поблизу школи, пошкодивши будівлі та чотири автомобілі. Учні й працівники перебували в укритті та не постраждали. Проте, загалом у місті травмувалися троє людей.
На Кіровоградщині російські удари пошкодили транспортну інфраструктуру, житлові будинки й авто, а також спричинили пожежі. Загалом зафіксовано 26 локацій ураження.
Також наслідки обстрілів фіксували у Києві та на Київщині.