У Луцьку пролунали вибухи

Російські війська ввечері 19 жовтня атакували Луцьк. Там прогриміли звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Луцьк?

Тривогу для Луцького, а також Камінь-Каширського районів оголосили о 20:54. Пізніше вона поширилася також на Ковельський та Володимирський райони.

На регіон рухалися ударні дрони. Зокрема, повідомлялося про реактивний безпілотник у напрямку Луцька.

Уже близько 21:18 було чутно вибухи. Секретар міськради Андрій Разумовський інформував про роботу ППО в місті.

Так, дрон, який заходив у Луцьк, був локаційно втрачений. Далі відбувалася дорозвідка по ворожій цілі.

При цьому, інформації про можливі наслідки обстрілу станом на момент публікації немає. У разі, якщо такі дані надасть місцева влада, ми неодмінно оновимо матеріал.

Де ще лунали вибухи?