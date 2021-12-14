У Луцьку п'яний водій ледь не розчавив дітей, які катались на санчатах
Джерело:телеграм-канал "Лучани"
У Луцьку ввечері 14 грудня водій ледь не наїхав на дітей, які спускались з гірки на санчатах. У мережі повідомляють, що водій був п'яний.
Інцидент стався біля РАЦСу. Обставини з'ясовують 3 екіпажі патрульних. Також приїхала "швидка".
Читайте також Неповнолітньому, який в'їхав в натовп у Луцьку, обрали запобіжний захід
Що відбувається на місці подій
У телеграм-каналах публікують фото й відео з місця подій. Там зібрався натовп людей. Наразі невідомо, чи є постраждалі.
З водієм, ймовірно, спілкуються поліцейські.
ДТП з неповнолітніми у Луцьку
У Луцьку нещодавно автомобіль влетів у натовп. Люди переходили дорогу на зелене світло. З'ясували, що за кермом був 16-річний хлопець, який "позичив" авто у вітчима. Серед інших пасажирів теж були підлітки.
Крім того, неповнолітні стали втікати від патрульних. Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати. Загалом в аварії постраждали 6 людей.
Винуватцю моторошної ДТП повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.
Може зацікавити – Ймовірні причини жахливої ДТП на Чернігівщині: