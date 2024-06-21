Запшикали газовим балончиком: у Луцьку напали на військовослужбовців ТЦК

Вранці 21 червня на околицях Луцька на військовослужбовців напали з газовим балончиком. Особи нападників уже встановлено.

Напад скоїли на військовослужбовців Луцького районного ТЦК та СП, які брали участь в АТО. Окрім того, під час повномасштабної війни ліквідовували окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, а також звільняли Херсонщину та Запоріжжя.

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На околицях Луцька напали на військових ТЦК

В ОК "Захід" повідомили, що захисників, які після довгої реабілітації повернулися на службу в Луцький РТЦК та СП вранці 21 червня запшикали газовим балончиком на околицях Луцька.

Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком. Особи, які так героїчно кидались на чинних військових вже встановлені та понесуть жорстоке покарання,

– наголосили в оперативному командуванні.

Також звернулися до всіх охочих "погратися з газовими балончиками". Зокрема, зазначили: "Уже давно прийшов час воювати й захищати власну землю та родину. Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів".

У Луцьку військовослужбовців запшикали газовим балончиком / Фото з телеграму ОК "Захід"

Що відомо про нападників

У поліції уточнили, що інцидент стався вранці в селі Липини Луцького району. Особу правопорушника встановили в лічені години. Це мешканець Луцького району.

Під час виконання службових обов'язків працівниками ТЦК двоє молодиків не надали документів для перевірки, один з них розпилив балончик в обличчя військових та зник з місця події,

– повідомили в поліції.

Додали, що наразі в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені статтею "Умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі". Нападнику загрожує обмеження або позбавлення волі до 5 років. Поліцейські продовжують встановлювати всі обставини.