Розбилося понад 150 авто: у США сталася жахлива ДТП через туман

У штаті Луїзіана сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через густий туман зіткнулося щонайменше 158 автомобілів. Є загиблі та постраждалі.

Аварія сталася 23 жовтня на головній міжштатній трасі I-55 неподалік від Нового Орлеану. Причиною масової аварії став "супертуман".

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У поліції штату Луїзіана повідомили, що в аварії зіткнулося щонайменше 158 автомобілів, деякі з них – спалахнули після ДТП. За словами правоохоронців, в аварію потрапила й вантажівка, яка перевозила "небезпечну речовину". Проте в поліції не уточнювали, що саме транспортували у цистерні.

Після того, як автоцистерну вивезуть, служби швидкого реагування зможуть краще оцінити транспортні засоби в цьому районі. Цілком можливо, що можуть бути виявлені й інші загиблі,

– повідомили у поліції.

Після аварії деякі авто спалахнули: дивіться відео

Наразі відомо про 7 загиблих. Понад 25 осіб постраждало – їх госпіталізували з травмами різного ступеню важкості. Проте рятувальні роботи тривають, тому кількість постраждалих і загиблих може бути більшою, тому влада штату закликала громадськість, аби вона повідомляла про зниклих близьких чи знайомих, які рухалися цією трасою.

Аварія у Луїзіані за участю понад 150 авто / AP Photo / Gerald Herbert

Губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардс повідомив, що причиною аварії стало поєднання "супертуману" й диму від лісових пожеж.

Поєднання диму від лісових пожеж і густого туману є небезпечним. Я хочу закликати всіх жителів Луїзіани в постраждалих районах бути надзвичайно обережними під час подорожей,

– наголосив він.

Понад 150 авто зіткнулися через негоду: дивіться відео

. Напередодні аварії синоптики США повідомили, що у Луїзіані буде "супертуман" – густий туман, який утворюється у густих і задимлених умовах. Видимість у таких умовах не перевищує 3 метрів. Крім того, у штаті від літа вирують лісові пожежі, спричинені сильною спекою та засухою. На момент аварії між Національним міським заповідником Баю Соваж і каналом Мішу була пожежа.

Через жахливу аварію, густий туман і задимлення у деяких школах Нового Орлеану, що розташовані неподалік від місця інциденту скасували заняття. Як попереджають синоптики, "супертуман" зберігатиметься у Луїзіані протягом усього дня.

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