Розбилося понад 150 авто: у США сталася жахлива ДТП через туман
Джерело:CNN
У штаті Луїзіана сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через густий туман зіткнулося щонайменше 158 автомобілів. Є загиблі та постраждалі.
Аварія сталася 23 жовтня на головній міжштатній трасі I-55 неподалік від Нового Орлеану. Причиною масової аварії став "супертуман".
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Моторошна аварія в США
У поліції штату Луїзіана повідомили, що в аварії зіткнулося щонайменше 158 автомобілів, деякі з них – спалахнули після ДТП. За словами правоохоронців, в аварію потрапила й вантажівка, яка перевозила "небезпечну речовину". Проте в поліції не уточнювали, що саме транспортували у цистерні.
Після того, як автоцистерну вивезуть, служби швидкого реагування зможуть краще оцінити транспортні засоби в цьому районі. Цілком можливо, що можуть бути виявлені й інші загиблі,
– повідомили у поліції.
Після аварії деякі авто спалахнули: дивіться відео
Наразі відомо про 7 загиблих. Понад 25 осіб постраждало – їх госпіталізували з травмами різного ступеню важкості. Проте рятувальні роботи тривають, тому кількість постраждалих і загиблих може бути більшою, тому влада штату закликала громадськість, аби вона повідомляла про зниклих близьких чи знайомих, які рухалися цією трасою.
Аварія у Луїзіані за участю понад 150 авто / AP Photo / Gerald Herbert
Губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардс повідомив, що причиною аварії стало поєднання "супертуману" й диму від лісових пожеж.
Поєднання диму від лісових пожеж і густого туману є небезпечним. Я хочу закликати всіх жителів Луїзіани в постраждалих районах бути надзвичайно обережними під час подорожей,
– наголосив він.
Понад 150 авто зіткнулися через негоду: дивіться відео
Через жахливу аварію, густий туман і задимлення у деяких школах Нового Орлеану, що розташовані неподалік від місця інциденту скасували заняття. Як попереджають синоптики, "супертуман" зберігатиметься у Луїзіані протягом усього дня.
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