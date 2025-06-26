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24 Канал Новини України Частина вулиць Львова залишилася без води: що сталося
26 червня, 19:32
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Частина вулиць Львова залишилася без води: що сталося і коли повернуть

Дмитро Усик

Ввечері 26 червня у частини львів'ян зникла вода. Причиною став витік на магістральному водогоні у селі Домажир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Що з водою у Львові і коли її повернуть

За інформацією ЛМКП "Львівводоканал", станом на вечір 26 червня води немає у мешканців частини Залізничного і Шевченківського районів Львова. 

Ремонтні бригади підприємства вже працюють над усуненням пошкодження. Роботи планують завершити ближче до ночі, після чого водопостачання відновлять, 
– вказала міська влада.

Станом на 18:00 год водопостачання призупинено до вулиць:

  • Агрусова,
  • Бажана,
  • Степана Бандери,
  • Біберовича,
  • Бортнянського,
  • Братів Міхновських,
  • Брюховицька,
  • Бузинова,
  • Величковського,
  • Вересая,
  • Вершницька,
  • Марка Вовчка,
  • Алмазова,
  • Микитки,
  • Гушалевича,
  • Дорогичинська,
  • Дубовицька,
  • Єрошенка,
  • Залізнична,
  • Золота,
  • Квітки-Основ’яненка,
  • Братів Дужих,
  • Коріятовича,
  • Левандівська,
  • Лугова,
  • Лукасевича,
  • Лучкая,
  • Лушпинського,
  • Любачівська,
  • Малковицька,
  • Маршалківка,
  • Матейка,
  • Моха,
  • Нарбута,
  • Нарцисова,
  • Нестора Літописця,
  • Ожинова,
  • Озаркевича,
  • Осикова,
  • Павлокомська,
  • Парова,
  • Сембратовичів,
  • Пикулицька,
  • Порічкова,
  • Прилбицька,
  • Прихильна,
  • Ковалика,
  • Резедова,
  • Розлога,
  • Розсадна,
  • Ряснянська,
  • Світла,
  • Смолича,
  • Сорохтея,
  • Сотника Панаса,
  • Стельмаха,
  • Олени Степанівни,
  • Стороженка,
  • Тростинна,
  • Трясила,
  • Фещенка-Чопівського,
  • Хасевича,
  • Холмська,
  • Хорватська,
  • Чесанівська,
  • Чикаленка,
  • Шараневича,
  • Тараса Шевченка,
  • Яновського,
  • Ярославська,
  • Ясна,
  • Бічна Сотника Панаса,
  • Річицька,
  • частково Городоцька.

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Зауважимо, цими днями у низці населених пунктів Львівщини відключали і газ. 25 та 26 червня газопостачання припинили для понад 4 000 абонентів – причиною всього стали планові роботи. 