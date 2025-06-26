Частина вулиць Львова залишилася без води: що сталося і коли повернуть

Ввечері 26 червня у частини львів'ян зникла вода. Причиною став витік на магістральному водогоні у селі Домажир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Що з водою у Львові і коли її повернуть

За інформацією ЛМКП "Львівводоканал", станом на вечір 26 червня води немає у мешканців частини Залізничного і Шевченківського районів Львова.

Ремонтні бригади підприємства вже працюють над усуненням пошкодження. Роботи планують завершити ближче до ночі, після чого водопостачання відновлять,

– вказала міська влада.

Станом на 18:00 год водопостачання призупинено до вулиць:

Агрусова,

Бажана,

Степана Бандери,

Біберовича,

Бортнянського,

Братів Міхновських,

Брюховицька,

Бузинова,

Величковського,

Вересая,

Вершницька,

Марка Вовчка,

Алмазова,

Микитки,

Гушалевича,

Дорогичинська,

Дубовицька,

Єрошенка,

Залізнична,

Золота,

Квітки-Основ’яненка,

Братів Дужих,

Коріятовича,

Левандівська,

Лугова,

Лукасевича,

Лучкая,

Лушпинського,

Любачівська,

Малковицька,

Маршалківка,

Матейка,

Моха,

Нарбута,

Нарцисова,

Нестора Літописця,

Ожинова,

Озаркевича,

Осикова,

Павлокомська,

Парова,

Сембратовичів,

Пикулицька,

Порічкова,

Прилбицька,

Прихильна,

Ковалика,

Резедова,

Розлога,

Розсадна,

Ряснянська,

Світла,

Смолича,

Сорохтея,

Сотника Панаса,

Стельмаха,

Олени Степанівни,

Стороженка,

Тростинна,

Трясила,

Фещенка-Чопівського,

Хасевича,

Холмська,

Хорватська,

Чесанівська,

Чикаленка,

Шараневича,

Тараса Шевченка,

Яновського,

Ярославська,

Ясна,

Бічна Сотника Панаса,

Річицька,

частково Городоцька.

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Зауважимо, цими днями у низці населених пунктів Львівщини відключали і газ. 25 та 26 червня газопостачання припинили для понад 4 000 абонентів – причиною всього стали планові роботи.