"Колосальний прорив": Садовий розповів президенту парламенту Австрії про роботу UNBROKEN

У Львові з коротким візитом перебуває президент парламенту Австрії Вольфгант Соботка. Він зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим.

Садовий повідомив, що розповів делегації з Австрії про те, як розвивається львівський центр реабілітації UNBROKEN. За словами мера Львова, частина австрійської делегації вже була в центрі торік.

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Австрія допомагає розбудовувати медичну інфраструктуру в Україні

"Приємно, що є люди, які вже звертають увагу на колосальний прорив, який вдалось зробити всього за рік", – зазначив Садовий.

Міський голова Львова нагадав, що навесні 2023 року австрійський та український парламенти ратифікували угоду щодо розбудови медичної інфраструктури в Україні, зокрема будівництва реабілітаційного блоку, яким займеться компанія VAMED у Львові.

Це критично важливе рішення для нас. Адже перше медоб'єднання Львова вже прийняло 15 тисяч поранених. І, на жаль, кількість людей що потребує допомоги не зменшується,

– зазначив він.

Нещодавно у Львові був Борис Джонсон