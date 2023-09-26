"Колосальний прорив": Садовий розповів президенту парламенту Австрії про роботу UNBROKEN
Джерело:Андрій Садовий
У Львові з коротким візитом перебуває президент парламенту Австрії Вольфгант Соботка. Він зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим.
Садовий повідомив, що розповів делегації з Австрії про те, як розвивається львівський центр реабілітації UNBROKEN. За словами мера Львова, частина австрійської делегації вже була в центрі торік.
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Австрія допомагає розбудовувати медичну інфраструктуру в Україні
"Приємно, що є люди, які вже звертають увагу на колосальний прорив, який вдалось зробити всього за рік", – зазначив Садовий.
Міський голова Львова нагадав, що навесні 2023 року австрійський та український парламенти ратифікували угоду щодо розбудови медичної інфраструктури в Україні, зокрема будівництва реабілітаційного блоку, яким займеться компанія VAMED у Львові.
Це критично важливе рішення для нас. Адже перше медоб'єднання Львова вже прийняло 15 тисяч поранених. І, на жаль, кількість людей що потребує допомоги не зменшується,
– зазначив він.
Нещодавно у Львові був Борис Джонсон
- Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон 9 вересня відвідав Львів. У місті Лева екслідер Британії вшанував пам'ять українських героїв, а також відвідав центр реабілітації "Незламні".
- Британський політик поспілкувалися з нашими хлопцями-військовими, які зараз проходять реабілітацію.
- Колишній прем'єр-міністр Великої Британії особисто отримав почесне звання доктора Львівського національного університету імені Івана Франка (Doctor Honoris Causa).