Делегації 35 держав і Ради Європи: до Львова прибули європейські міністри та дипломати

До Львова сьогодні прибувають міністри закордонних справ та дипломати європейських держав. Партнери зокрема повинні сьогодні остаточно ухвалити трибунал для Владіміра Путіна.

Що відбувається у Львові 9 травня та як проходять візити високопосадовців країн-партнерів – повідомляє 24 Канал.

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Львів сьогодні відвідують дипломатичні представники Євросоюзу