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24 Канал Новини України Делегації 35 держав і Ради Європи: до Львова прибули європейські міністри та дипломати
9 травня, 10:54
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Делегації 35 держав і Ради Європи: до Львова прибули європейські міністри та дипломати

Сергій Попович

До Львова сьогодні прибувають міністри закордонних справ та дипломати європейських держав. Партнери зокрема повинні сьогодні остаточно ухвалити трибунал для Владіміра Путіна.

Що відбувається у Львові 9 травня та як проходять візити високопосадовців країн-партнерів – повідомляє 24 Канал.

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Львів сьогодні відвідують дипломатичні представники Євросоюзу

11:19, 09 травня

Максим Козицький поділився планами заходів у Львові

Попереду сьогодні дві важливі події: зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Основної групи Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Інформуватиму.

10:58, 09 травня

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув в Україну

Це перший візит нового міністра до України. е ввечері 8 травня він опублікував у своєму X коротке відео про те, що приїхав в Україну.

У коментарі журналістам він зазначив, що Німеччина і надалі буде серед країн, які найбільше підтримують Україну, і "чітко покаже це найближчими днями".

Він додав, що поцікавиться, якими є актуальні потреби України зараз

Ми продовжимо робити те, що необхідно, і будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, доки Росія зрозуміє, що ця війна має закінчитись, що їм потрібно сідати за стіл переговорів і що потрібно (…) дотримуватися припинення вогню, 
– сказав Вадефуль.

10:56, 09 травня

Глава МЗС Латвії спільно з європейськими колегами відзначає День Європи у Львові

Голова МЗС Латвії Байба Браже заявила, що відзначає День Європи в Україні разом з українськими друзями на європейськими партнерами. У відеопривітанні з нагоди Дня Європи міністерка наголосила, що Латвія боролася, аби бути частиною Європи.

Ми самі за це боролися, вибороли і самі вирішили, що ми належимо до великої Європи. І це також цінності. Що це означає? Це наш вибір самостійно обирати свій уряд, Сейм, самостійно обирати, яку країну ми хочемо побудувати. І наша країна є тим, що ми разом створюємо. І кожен з нас несе за це відповідальність,
– заявила Браже.

10:55, 09 травня

Шмигаль прокоментував відвідування дипломатами Личаківського кладовища у Львові

"Україна та Європа у вічному боргу перед тими, хто віддав життя за мир і безпеку на всьому континенті. Вічна слава Героям!

Дякуємо всім, хто в цей день пліч-о-пліч з Україною: Високій представниці ЄС Каї Каллас, міністрам закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісарам, дипломатам. Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу", – написав Шмигаль.

10:49, 09 травня

Глави МЗС держав Європи вшанували у Львові полеглих українських воїнів

Міністри закордонних справ європейських держав та глава дипломатії ЄС Кая Каллас, що прибули до Львова 9 травня, вшанували полеглих українських воїнів.

Європейські дипломати відвідали Поле почесних поховань Личаківського цвинтаря, де поховані українські військові, полеглі у російсько-українській війні. Там також були прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, глава МЗС Андрій Сибіга та мер Львова Андрій Садовий.

Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Адже в родині радість і труднощі розділяють усі. Разом із міністрами закордонних справ ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною за тривалий мир. За майбутнє, в яке ми віримо,
– написала Кая Каллас.