Делегації 35 держав і Ради Європи: до Львова прибули європейські міністри та дипломати
До Львова сьогодні прибувають міністри закордонних справ та дипломати європейських держав. Партнери зокрема повинні сьогодні остаточно ухвалити трибунал для Владіміра Путіна.
Що відбувається у Львові 9 травня та як проходять візити високопосадовців країн-партнерів – повідомляє 24 Канал.
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Львів сьогодні відвідують дипломатичні представники Євросоюзу
Попереду сьогодні дві важливі події: зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Основної групи Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Інформуватиму. Це перший візит нового міністра до України. е ввечері 8 травня він опублікував у своєму X коротке відео про те, що приїхав в Україну. У коментарі журналістам він зазначив, що Німеччина і надалі буде серед країн, які найбільше підтримують Україну, і "чітко покаже це найближчими днями". Він додав, що поцікавиться, якими є актуальні потреби України зараз Ми продовжимо робити те, що необхідно, і будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, доки Росія зрозуміє, що ця війна має закінчитись, що їм потрібно сідати за стіл переговорів і що потрібно (…) дотримуватися припинення вогню, Голова МЗС Латвії Байба Браже заявила, що відзначає День Європи в Україні разом з українськими друзями на європейськими партнерами. У відеопривітанні з нагоди Дня Європи міністерка наголосила, що Латвія боролася, аби бути частиною Європи. Ми самі за це боролися, вибороли і самі вирішили, що ми належимо до великої Європи. І це також цінності. Що це означає? Це наш вибір самостійно обирати свій уряд, Сейм, самостійно обирати, яку країну ми хочемо побудувати. І наша країна є тим, що ми разом створюємо. І кожен з нас несе за це відповідальність, "Україна та Європа у вічному боргу перед тими, хто віддав життя за мир і безпеку на всьому континенті. Вічна слава Героям! Дякуємо всім, хто в цей день пліч-о-пліч з Україною: Високій представниці ЄС Каї Каллас, міністрам закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісарам, дипломатам. Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу", – написав Шмигаль. Міністри закордонних справ європейських держав та глава дипломатії ЄС Кая Каллас, що прибули до Львова 9 травня, вшанували полеглих українських воїнів. Європейські дипломати відвідали Поле почесних поховань Личаківського цвинтаря, де поховані українські військові, полеглі у російсько-українській війні. Там також були прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, глава МЗС Андрій Сибіга та мер Львова Андрій Садовий. Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Адже в родині радість і труднощі розділяють усі. Разом із міністрами закордонних справ ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною за тривалий мир. За майбутнє, в яке ми віримо,
Максим Козицький поділився планами заходів у Львові
Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув в Україну
– сказав Вадефуль.
Глава МЗС Латвії спільно з європейськими колегами відзначає День Європи у Львові
– заявила Браже.
Шмигаль прокоментував відвідування дипломатами Личаківського кладовища у Львові
Глави МЗС держав Європи вшанували у Львові полеглих українських воїнів
– написала Кая Каллас.
Попереду сьогодні дві важливі події: зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Основної групи Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Інформуватиму.
Це перший візит нового міністра до України. е ввечері 8 травня він опублікував у своєму X коротке відео про те, що приїхав в Україну.
У коментарі журналістам він зазначив, що Німеччина і надалі буде серед країн, які найбільше підтримують Україну, і "чітко покаже це найближчими днями".
Він додав, що поцікавиться, якими є актуальні потреби України зараз
Ми продовжимо робити те, що необхідно, і будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, доки Росія зрозуміє, що ця війна має закінчитись, що їм потрібно сідати за стіл переговорів і що потрібно (…) дотримуватися припинення вогню,
Голова МЗС Латвії Байба Браже заявила, що відзначає День Європи в Україні разом з українськими друзями на європейськими партнерами. У відеопривітанні з нагоди Дня Європи міністерка наголосила, що Латвія боролася, аби бути частиною Європи.
Ми самі за це боролися, вибороли і самі вирішили, що ми належимо до великої Європи. І це також цінності. Що це означає? Це наш вибір самостійно обирати свій уряд, Сейм, самостійно обирати, яку країну ми хочемо побудувати. І наша країна є тим, що ми разом створюємо. І кожен з нас несе за це відповідальність,
"Україна та Європа у вічному боргу перед тими, хто віддав життя за мир і безпеку на всьому континенті. Вічна слава Героям!
Дякуємо всім, хто в цей день пліч-о-пліч з Україною: Високій представниці ЄС Каї Каллас, міністрам закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісарам, дипломатам. Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу", – написав Шмигаль.
Міністри закордонних справ європейських держав та глава дипломатії ЄС Кая Каллас, що прибули до Львова 9 травня, вшанували полеглих українських воїнів.
Європейські дипломати відвідали Поле почесних поховань Личаківського цвинтаря, де поховані українські військові, полеглі у російсько-українській війні. Там також були прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, глава МЗС Андрій Сибіга та мер Львова Андрій Садовий.
Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Адже в родині радість і труднощі розділяють усі. Разом із міністрами закордонних справ ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною за тривалий мир. За майбутнє, в яке ми віримо,